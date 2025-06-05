Kuryeler zam beklerken yüzde 30 ücret kesintisi ile karşılaştı

Vigo ve Getir gibi büyük platformların bayram arifesinde açıkladığı yeni fiyat politikaları, kuryelerin zaten zor olan çalışma şartlarını daha da ağırlaştırdı.

İstanbul'da paket başı ücretlerde yüzde 30’a varan kesintiler yapıldı, haftalık ve saatlik bonuslar kaldırıldı.

Ayrıca Kurban Bayramı’nın ardından Getir’in kesintiyi tüm Türkiye çapında uygulaması bekleniyor.

Kesintiler, Mayıs'ta yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 35,41; ENAG'a göre yüzde 71,23 olarak açıklandığı ve Temmuz ayında asgari ücrete zam tartışmalarının yaşandığı bir dönemde geldi.

Geçinebilmek için zaten sınırda yaşayan kuryeler buna karşı İstanbul’un birçok noktasında kontak kapatarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bu süreçte öne çıkan iki kurye temsilcisi, Evren* ve Mehmet Basutçu ile konuştuk; Vigo ve Getir kuryelerinin yaşadığı zorlukları, tepkilerini ve hak arama mücadelelerini bir araya getirdik.

Vigo kuryesi: Gelirimiz düşüyor, sesimizi duyun

Evren* Vigo’nun yeni fiyat politikasına karşı düzenlenen konvoylu protestoya öncülük eden isimlerden biri. Hem sahada çalışıyor hem de kurye arkadaşlarıyla birlikte seslerini duyurmaya çalışıyor.

Vigo’nun yeni açıkladığı fiyat güncellemesinde paket başı ücretlerde düşüş, haftalık bonusların kaldırılması ve gelirlerin saat aralıklarına göre azaltılması gibi kararlar alındı. Üstelik bu karar Kurban Bayramı arifesinde açıklandı. Geçen yıl da yine bayram öncesinde saatlik garanti ücret uygulaması kaldırılmıştı. Tüm bunlar sahada çalışan biri olarak seni nasıl etkiliyor?

Vigo yönetiminin bizi bayram öncesi bir kez daha kurban ettiğini düşünüyorum.

Yeni fiyatlandırmayla birlikte, P1 belgesi, çantanın ruhsata işlenmesi, motor bakımı gibi ciddi maliyetlerimiz görmezden geliniyor. Yüksek enflasyon altında ezilirken, cebimize giren para da azaltılıyor. Sahada çalışan biri olarak bu değişimden çok olumsuz etkilendim. Attığım paket sayısı aynı kalsa bile elime geçen brüt ücret düşecek.

Size bunu göstermek için hesaplama da yaptım. Örneğin günlük 30 paket atan bir kurye için yüzde 4,77’lik bir gelir düşüşü söz konusu. Sabah 8 akşam 8 çalışan, yani 12 saatlik vardiyada ise 35 paket atan biri yüzde 7,51’lik düşüş yaşıyor.

Dahası var, aynı işletmeden art arda gelen üç paket aldığınızda sadece ilk pakette tam ücret alıyorsunuz. İkinci ve üçüncü paket için yarım ücret ödeniyor. Bu, üçüncü paketi bedavaya götürmek demek.

Gün içinde altı defa birleşen paket alsanız, toplam kaybı siz düşünün. Üstüne gelir vergisi, BAĞKUR, motor bakım ve yedek parça, muhasebeci, yemek, sigorta, muayene, yakıt, KDV ve zorunlu ekipman giderlerini ekleyin. Ve bize ‘reklam taşıyın’ denerek verilen Vigo çantasını da unutmayın. Elimizde kalan neredeyse hiçbir şey.

Üstelik bu işi yaparken canımızı ortaya koyuyoruz. Bu tehlikeli işi her gün trafikte yapıyoruz ve karşılığında sürekli haklarımız budanıyor.

Sosyal medyada başlayan tepkiler kısa sürede İstanbul’un birçok yerinde kontak kapamalara dönüştü. Anadolu Yakası’nda Cumartesi yapılan konvoylu sürüş ise dikkat çekti. Bu eylem nasıl organize oldu, neler yaşadınız?

Her şey bir gecede gelişti. Cuma gecesi saat 23:00 civarında WhatsApp gruplarımıza fiyat güncellemesi mesajı düştü. Bu bizi öfkelendirdi çünkü bu karar, Vigo yönetiminin bize ne kadar az değer verdiğini gösterdi.

Ardından sosyal medya üzerinden birbirimizle iletişime geçtik. Konuştukça durumun ciddiyetini daha çok idrak ettik. Gece geç saatlerde ne yapmamız gerektiğini tartıştık. Sabah erken saatlerde bölgelerde toplanmaya başladık.

Kuryeler olarak dayanışma duygusuyla, şirketin Kozyatağı’ndaki ofisine konvoy halinde gitmeye karar verdik. Çünkü biz sadece kendimiz için değil, ailelerimiz için de çalışıyoruz. Bize yapılan bu haksızlık, ailemize de yapılmış sayılır.

Şu anda bu eylemleri yaparken Vigo’dan talepleriniz neler? Fiyat politikasının geri çekilmesi mi, yeni sözleşme mi, daha uzun vadeli bir çözüm mü? Şirket bu taleplere yanıt vermezse ne olacak?

Öncelikle bu yeni fiyat güncellemesinin derhal geri çekilmesini istiyoruz. Ardından, kuryelerin haklarını güvence altına alacak çift taraflı yeni bir sözleşme yapılmalı.

Aynı tabloyu tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden Getir’den de taleplerimiz var. Bizim ve işletmelerin kullandığı MDU uygulamasının kurye dostu hale getirilmesi gerekiyor.

Eğer taleplerimiz dikkate alınmazsa, toplu şekilde iş yavaşlatma, kontak kapatma ve diğer protesto biçimleriyle mücadelemize devam edeceğiz. Hakkımızı alana kadar geri adım atmayacağız.