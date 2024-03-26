Kurum “yetersiz”, İmamoğlu “geçer”, Yavaş “partiler üstü”, Altınok “bagajlı”

CORE Araştırma Enstitüsü, gençlerin yerel seçimlere ilişkin bakışını ölçtüğü “Gençlerin Seçimi: Gençlerin Gözünden İstanbul ve Ankara: Kampanya ve Adaylar” başlıklı ikinci raporunu açıkladı.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle hazırlanan raporun ikinci bölümünde İstanbul ve Ankara seçimlerine odaklanıldı. Gençlerin adaylar ve kampanyalarını nasıl değerlendirdiği irdelendi.

Eğitim pahalı, sonuçsuz bir yatırım

Rapora göre gençlerin en önemli gündemi eğitim. Gençler; ekonomi dışında en önemli sorun olarak “eğitim” ve “eğitim sistemini” görüyorlar.

Eğitimin “anlamsızlaştığını” düşünen gençler, “okuyup da ne olacak” duygusunu yaşıyorlar. Ayrıca eğitime “pahalı” ve “sonuçsuz bir yatırım” olarak bakıyorlar.

Eğitimin işe yaramadığı, sistemin kötü olduğu düşünen gençler, eğitim kurumlarından ve içeriklerden memnun değiller.

Eğitim alanının üç temel sorun olarak “eğitimin kalitesi”, “sınav sistemi”, “eğitim-istihdam kopukluğu” olduğunu düşünüyorlar.

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Göçmenlerle etkili çözüm önerileri bekliyorlar

Gençlerin bir diğer gündemi ise göçmenler. Rapora göre gençler; göçmenler konusunda gergin hissediyorlar ama yanı sıra etkili çözüm önerilerine de açıklar.

Göçmen sorununun vicdani bir boyutu olduğunu da düşünen gençler; “suç işleyenler gitsin en azından” yaklaşımı içindeler.

Yerel yönetimler gözle görülür etki yaratmalı

Gençlerin yerel yönetimlerden beklentileri ise; "gündelik yaşamlarına daha fazla dokunan ve gözle görülebilir etkiler" yaratmaları. Ancak gençler yerel seçime verilen önem verseler de yerel yönetimleri etkisiz buluyorlar.

Bu nedenler "gençler oy vermeyi bir sportif faaliyet olarak" görüyorlar. Anlam yüklemedikleri, katılımı ve izlemesi eğlenceli, tüketilen ve unutulan bir aktivite gibi düşünüyorlar.

Seçime bakışlarını “Artık bir şey hissetmiyorum, Artık sıkıldım, gidiyorum oyumu kullanıyorum, akşam izliyorum bitiyor”

“Desteklediğim parti de kazanamazsa, aday da kazanamazsa üzülmem, hayal kırıklığına uğramam, hayırlısı buymuş derim, geçerim. Bir şey de değişmez. Çünkü ben hiçbirinin vaatlerini yerine getireceğini düşünmüyorum" sözleriyle özetliyorlar.

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Vaatler ya “aşırı” ya da “sıradan”

Gençlerin büyük çoğunluğu için kampanyalar önemli bir faktör oluşturmuyor.

Vaatler ya “aşırı” ya da “sıradan” bulunuyor. Gençlerin bir kısmı da “zaten görev olan sorumlulukların vaat olarak sıralanmasını” doğru bulmuyor.

Murat Kurum adaylığa uygun görülmüyor

Gençler adaylar konusunda da belediye başkanının çok önemi olmadığını düşünüyor.

İstanbul'da yaşayan gençler AKP adayı Murat Kurum'u çoğunlukla adaylığa uygun görmüyor. Belediye başkanı meziyetleri olmadığı düşünüyorlar, inisiyatifsiz buluyorlar. Rapora göre; AKP seçmeni gençler dahi Kurum’u savunmakta zorlanıyor, devlet imkanları ve “neden İmamoğlu olmamalı” argümanları öne sürüyorlar.

İmamoğlu'ndan tam memnuniyet yok ama rıza var

CHP adayı Ekrem İmamoğlu sıcakkanlı bulunuyor, herkesle diyalog kurabilmesi seviliyor. Ancak her kesime hitap ediyor olması olumlu olduğu kadar olumsuz da karşılanıyor. Eleştiriler çok, ama destek de yüksek. Belediyeciliğinden tam bir memnuniyet yok ama rıza var.

Yavaş "erdemli", Altınok "masum" değil

Ankaralı gençler seçimlere ilgi duymuyorlar fakat CHP adayı Mansur Yavaş’ın rakibini “çok önce ekarte” ettiği düşünüyorlar. Yavaş, partiler üstü görülüyor, bu onu parti çekişmelerinin geriliminden uzak tutuyor.

Gençler siyaseti “kirli”, uzak durmayı ise "erdem" olarak görüyor. Bu bakımdan Yavaş’ın duruşu da bir "erdem" olarak, kirliliklerden uzak durmak olarak algılanıyor.

AKP-MHP adayı Turgut Altınok, Keçiörenliler dışında tanınmıyor. Siyasi geçmişi ile ilgi algı olumlu değil, malvarlığı masum bulunmuyor.

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(RT)