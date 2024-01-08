Kurum'un İBB Başkan adaylığına kitlesel tepkiler

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için adları geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, damadı Selçuk Bayraktar'ı değil, önceki kabinenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u aday göstermesi, muhalefetin sert eleştirileriyle karşılandı.

Halk TV'nin haberine göre, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Kurum'un bakanlık geçmişindeki en önemli kamburları "İmar Afları" ve "Kanal İstanbul"u gündeme getirdi.

Günaydın, "Çarpık kentleşmeyi daha da arttırmaktan, bir beton ekonomisi kurmaktan, bir rant ekonomisi kurmaktan başka ne yaptınız?" diye sordu. "Oy uğruna imar aflarını şakır şakır çıkardılar ve o imar afları, imar aflarından yararlanan yurttaşlarımızın evlerini kendilerine tabut haline getirdi." dedi.

Günaydın: "'Kanal İstanbul'un en büyük savunucusu"

Günaydın, Kurum'un "adeta Kanal İstanbul 'un en büyük savunucusu" olduğunu anımsattı ve "Ne Murat Kurum 'un ne Erdoğan 'ın çabaları bu işte yeterli olmayacak" dedi. Günaydın "İstanbul 'un tercihini çoktan [yaptığını]" düşündüğünü söyledi.

Bakan: "Depremde hayatını

kaybedenlerin sorumluluğu üstünde"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da " 'İmar Barışı' dolayısıyla bugün depremde hayatını kaybeden, evleri yıkılan birçok insanın sorumluluğu"nun da Kurum'da olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın, hem bakanlığı döneminde, hem daha önceki bürokratlığı döneminde çokça eleştirilebilecek olan bir siyasetçi aday gösterdi[ğine] dikkat çekti.

Ataklı: "Kurum'un adaylığı

sahaya Erdoğan'ın çıkacağını gösteriyor"

Gazeteci ve Youtube yorumcusu Can Ataklı, "adı geçen adaylar arasında en zayıf olanı" olarak nitelediği Murat Kurum'un AKP’nin "gerçek İstanbul adayı" olup olmadığını sorguladı.

"Murat Kurum’un görevi döneminde Erdoğan ve ailesinin özel bakanı gibi davranmaktan öte hiçbir özelliği [olmadığını]" söyleyen Ataklı "Bu[nun] da sahaya aslında Erdoğan’ın çıkacağının ve İstanbul’u yeniden kazanmak için akla gelen/gelmeyen her şeyi yapacağının bir kanıtı [olduğunu]" ileri sürdü.



Ataklı sosyal medya hesabı X'ten Mart 2024 yerel seçiminin "1989 yerel seçimleri gibi sonuçlanabil[eceğini]" ileri sürdü. Ataklı "Bu seçim sonuçları Türkiye’yi 2025'te bir erken seçime götürebileceği gibi 4 yıllık bir ağır sıkıntılı dönemin ilk adımı da olabil[eceği]" öngörüsünde bulundu.

Tanal: "Yine kaybedecekler"

Aynı görüşü savunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal da, "İmamoğlu 'nun rakibi Erdoğan'dır." dedi ve X hesabından "Yine kaybedecekler. Istedikleri kadar devlet gücünü kullanıp planlar yapsalar da yenilecekler."dedi.

İYİ Partili Özkan: "Ya Kanal ya İstanbul"

Eski İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "İstanbul için tam yol ileri" dedi ve Kurum'un "Kanal İstanbul savunculuğunu" hatırlattı.

"Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?"

Murat Kurum'unn İBB Başkan adaylığına en güçlü kitlesel tepki TOKİ mağdurlarından geldi. Yerel seçimler düzlemine girildiğinden beri çabalarını arttıran "TOKİ Mağdurları" 2019'dan beri verilmeyen hakları peşinde.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2019'da başlattığı "yüzbin alt gelir grubu sosyal konut projesi" kapsamında hak sahibi olan ama konutlarını 4 yıldır teslim alamayan ve konut fiyatlarına ve takistlere yapılan zamlar nedeniyle de mağdur olduklarını dile getiren yurttaşlar Kurum'un adının açıklanmasının ardından bugün İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplandılar. Yurttaşlar, "Mağdurlar burada. Murat Kurum nerede?" diye haykırırken 2019'da proje başlarken verilen sözlerle 2023'te çıkartılan fatura arasındaki farkı ve daha da önemlisi "5 yıldır konutlarının teslim edilmemiş olması"nı protesto ettiler.

TOKİ, 2019'da 146 bin TL dediği

evler için şimdi 1 milyon 375 bin TL istiyor TOKİ'nin 2019'da açıkladığı "100 bin sosyal konut projesi" için binlerce vatandaş başvuru yaptı. Kayıt için para da ödedi ve 2020'de çekilen kuralar ile TOKİ evlerinde oturmaya hak kazananlar belirlendi. 2019'da TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında evlerin 1 yıl içinde teslim edileceğini belirtmiş olmasına karşın konutların inşaatları halen bitmedi. Süre uzadıkça ilk başvuruların yapıldığı tarihte belirlenen fiyatlar durmaksızın yükseldi. Konutların 2019-2020 yılında teslim edilmesi halinde evler için TOKİ'ye ödenmesi gereken fiyat 146 bin TL iken günümüzde 1 milyon 375 bin TL'ye yükseldi.

(AEK)