Kurum'dan İliç açıklaması: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold firmasına ait Çöpler Altın Maden Ocağı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verilmesiyle ilgili konuştu.

Kurum, Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katıldı.

İliç'teki maden faciası sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Kurum, “Faaliyet iznini biz vermiyoruz. ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?” dedi.

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Çöpler Maden Ocağı’nın 2008 yılından bugüne ÇED raporu olduğunu ileri süren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İliç'teki kaza sonrasında dönemin Çevre Bakanı ÇED raporu verdi, bundan oldu diyorlar. Çevre Bakanlığı, çevre faaliyetini, çevreye olan etkisi var mı yok mu buna bakar. Her şey kuralına göre olur, bozan varsa da gereği yapılır. Bakanlık bu işletmenin sorunu var mı yok mu buna bakar. Faaliyet izni veremez.

135 kez denetlemişiz ve bu işletmeyi de kapatmışız üç ay. 2008'den beri ÇED'i var buranın. Birim artırmak istiyorum demiş, sorun olup olmadığının bildirilmesini istemiş. 21 kuruldan görüş aldık ve ‘şu tedbirleri alırsanız çevresel açıdan sorunu yoktur’ demişiz. İlgili bakanlıktan da faaliyet izni almış. Şimdi ‘oraya siz ÇED verdiğiniz için burası kaydı’ diyorlar. ÇED raporu ile toprak kaymasının ne ilgisi var? Metrobüsler bozuluyor, otobüsler yanıyor neden görevinizi yapmıyorsunuz diye sormak lazım o zaman. Halkalı'da sel bastı, Başakşehir'de sel oldu. Sen öldürdün mü diyeceğiz, böyle bir şey olabilir mi?"

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Atıkları denetlemek Bakanlığın sorumluluğunda Ancak Kurum'un söylediklerinin aksine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Maden Atıkları Yönetmeliği” göre; “Maden atıklarının depolandığı bertaraf tesislerinin inşaat kontrolü (atık barajları, yığın liçi taban teşkili, asit üren pasaların sızıntı suyu toplama sistemleri) Bakanlıkça usul ve esasları belirleninceye kadar mevcut yetkilendirilmiş denetim firmaları tarafından yürütülür.” Yönetmelikte yer alan maddelerden bazılarında Bakanlığın sorumluluğu şöyle ifade ediliyor: Atık yönetim planları, Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, söz konusu atık yönetim planlarında yer alan atık karakterizasyonu, tesis sınıflandırması, atık miktarı ve tesisin koordinatları vb. veriler çevrimiçi envanter programına girilir.

Maden Kanununun kapsamında yer alan maden/cevher/mineral kaynakların aranması, çıkarılması ve bunlara uygulanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, fiziko-kimyasal ve liç işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıkları kapsamaktadır.

Mevcut maden atık bertaraf tesislerinin işletmecileri Yönetmelik ek-1’de yer alan formata uygun olarak hazırlayacakları atık yönetim planlarını, ÇED Yönetmeliği ek- 1’de yer alan faaliyetler için Bakanlığa, ÇED Yönetmeliği ek-2’de yer alan faaliyetler için ise İl Müdürlüklerine sunarlar.

(RT)