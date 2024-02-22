ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 13:18
3 dk Okuma

Kurum'dan İliç açıklaması: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, Çevre Bakanı olduğu dönemde Erzincan İliç'teki Anagold firmasına "ÇED olumlu" raporu verilmesiyle ilgili eleştirilere, "Faaliyet iznini biz vermiyoruz. ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?" diye yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Kurum'dan İliç açıklaması: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?
*Fotoğraf: AA/arşiv

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold firmasına ait Çöpler Altın Maden Ocağı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verilmesiyle ilgili konuştu.

Kurum, Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katıldı.

İliç'teki maden faciası sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Kurum, “Faaliyet iznini biz vermiyoruz. ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?” dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz: Anagold'un altından geçen Munzur fay hattı haritadan silindi
CHP'li Yavuzyılmaz: Anagold'un altından geçen Munzur fay hattı haritadan silindi
22 Şubat 2024

Çöpler Maden Ocağı’nın 2008 yılından bugüne ÇED raporu olduğunu ileri süren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İliç'teki kaza sonrasında dönemin Çevre Bakanı ÇED raporu verdi, bundan oldu diyorlar. Çevre Bakanlığı, çevre faaliyetini, çevreye olan etkisi var mı yok mu buna bakar. Her şey kuralına göre olur, bozan varsa da gereği yapılır. Bakanlık bu işletmenin sorunu var mı yok mu buna bakar. Faaliyet izni veremez.

135 kez denetlemişiz ve bu işletmeyi de kapatmışız üç ay. 2008'den beri ÇED'i var buranın. Birim artırmak istiyorum demiş, sorun olup olmadığının bildirilmesini istemiş. 21 kuruldan görüş aldık ve ‘şu tedbirleri alırsanız çevresel açıdan sorunu yoktur’ demişiz. İlgili bakanlıktan da faaliyet izni almış. Şimdi ‘oraya siz ÇED verdiğiniz için burası kaydı’ diyorlar. ÇED raporu ile toprak kaymasının ne ilgisi var? Metrobüsler bozuluyor, otobüsler yanıyor neden görevinizi yapmıyorsunuz diye sormak lazım o zaman. Halkalı'da sel bastı, Başakşehir'de sel oldu. Sen öldürdün mü diyeceğiz, böyle bir şey olabilir mi?"

Bakanlar İliç'te: Kayma durana kadar arama çalışmalarına ara verildi
Bakanlar İliç'te: Kayma durana kadar arama çalışmalarına ara verildi
21 Şubat 2024

Atıkları denetlemek Bakanlığın sorumluluğunda

Ancak Kurum'un söylediklerinin aksine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Maden Atıkları Yönetmeliği” göre; “Maden atıklarının depolandığı bertaraf tesislerinin inşaat kontrolü (atık barajları, yığın liçi taban teşkili, asit üren pasaların sızıntı suyu toplama sistemleri) Bakanlıkça usul ve esasları belirleninceye kadar mevcut yetkilendirilmiş denetim firmaları tarafından yürütülür.”

Yönetmelikte yer alan maddelerden bazılarında Bakanlığın sorumluluğu şöyle ifade ediliyor:

  • Atık yönetim planları, Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, söz konusu atık yönetim planlarında yer alan atık karakterizasyonu, tesis sınıflandırması, atık miktarı ve tesisin koordinatları vb. veriler çevrimiçi envanter programına girilir.
  • Maden Kanununun kapsamında yer alan maden/cevher/mineral kaynakların aranması, çıkarılması ve bunlara uygulanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, fiziko-kimyasal ve liç işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıkları kapsamaktadır.
  • Mevcut maden atık bertaraf tesislerinin işletmecileri Yönetmelik ek-1’de yer alan formata uygun olarak hazırlayacakları atık yönetim planlarını, ÇED Yönetmeliği ek- 1’de yer alan faaliyetler için Bakanlığa, ÇED Yönetmeliği ek-2’de yer alan faaliyetler için ise İl Müdürlüklerine sunarlar.

(RT)

murat kurum Erzincan İliç Altın Anagold Madencilik anagold mining ÇED
ilgili haberler
İliç soruşturmasında gözaltına alınan Anagold'un Türkiye müdürü serbest bırakıldı
18 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-anagold-un-turkiye-muduru-serbest-birakildi-292026
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
Maden Mühendisleri Odası: İliç’te inceleme yapmamız engelleniyor
20 Şubat 2024
/haber/maden-muhendisleri-odasi-ilicte-inceleme-yapmamiz-engelleniyor-292116
İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
13 Şubat 2024
/haber/ilic-altin-maden-sahasinda-cokme-en-az-dokuz-isci-toprak-altinda-291812
“İliç’te yaşanan toprak kayması ya da heyelan değil"
19 Şubat 2024
/haber/ilicte-yasanan-toprak-kaymasi-ya-da-heyelan-degil-292072
İstanbul Üniversitesinden “İliç” raporu
18 Şubat 2024
/haber/istanbul-universitesinden-ilic-raporu-292023
ÇÖKERTİLEN TOPLUM VE DOĞA DİLE GELDİ
İliç'te halk haykırıyor: "İnsanlar rehin alındı burada, madenin kapatılmasını istiyoruz"
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-halk-haykiriyor-insanlar-rehin-alindi-burada-madenin-kapatilmasini-istiyoruz-291940
İliç’teki facia, kuralsızlığın ve kontrolsüzlüğün sonucu
19 Şubat 2024
/yazi/ilicteki-facia-kuralsizligin-ve-kontrolsuzlugun-sonucu-292081
İliç soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
17 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-6-kisi-tutuklandi-292011
KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
14 Şubat 2024
/haber/ilic-felaketine-yol-acan-ssr-mining-hangi-ulkenin-291829
ilgili haberler
İliç soruşturmasında gözaltına alınan Anagold'un Türkiye müdürü serbest bırakıldı
18 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-anagold-un-turkiye-muduru-serbest-birakildi-292026
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
Maden Mühendisleri Odası: İliç’te inceleme yapmamız engelleniyor
20 Şubat 2024
/haber/maden-muhendisleri-odasi-ilicte-inceleme-yapmamiz-engelleniyor-292116
İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
13 Şubat 2024
/haber/ilic-altin-maden-sahasinda-cokme-en-az-dokuz-isci-toprak-altinda-291812
“İliç’te yaşanan toprak kayması ya da heyelan değil"
19 Şubat 2024
/haber/ilicte-yasanan-toprak-kaymasi-ya-da-heyelan-degil-292072
İstanbul Üniversitesinden “İliç” raporu
18 Şubat 2024
/haber/istanbul-universitesinden-ilic-raporu-292023
ÇÖKERTİLEN TOPLUM VE DOĞA DİLE GELDİ
İliç'te halk haykırıyor: "İnsanlar rehin alındı burada, madenin kapatılmasını istiyoruz"
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-halk-haykiriyor-insanlar-rehin-alindi-burada-madenin-kapatilmasini-istiyoruz-291940
İliç’teki facia, kuralsızlığın ve kontrolsüzlüğün sonucu
19 Şubat 2024
/yazi/ilicteki-facia-kuralsizligin-ve-kontrolsuzlugun-sonucu-292081
İliç soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
17 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-6-kisi-tutuklandi-292011
KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
14 Şubat 2024
/haber/ilic-felaketine-yol-acan-ssr-mining-hangi-ulkenin-291829
Sayfa Başına Git