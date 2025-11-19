Kurum, #COP30’da Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya Belém’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30), Türkiye’nin güncellenen Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) paylaştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York İklim Zirvesi’nde açıkladığı çerçevede Türkiye, 2030 yılı için öngörülen 695 milyon tonluk emisyonu 2035 yılında 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyor.

Ulusal Katkı Beyanımız; yenilikçi, politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklim dirençli inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor.



Her sektörde yeşil dönüşüm vizyonuyla 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize güçlü bir şekilde ilerliyoruz.

Türkiye’nin COP31 adaylığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aktardığına göre, Kurum, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı’nı yinelediği açıklamasında şöyle dedi:

“Ulusal Katkı Beyanımız; yenilikçi politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Ulusal Katkı Beyanımızı sadece bir politika belgesi olarak görmüyor, insanlık alemine verilmiş bir söz olarak görüyor ve en etkin şekilde uyguluyoruz.

“Küresel iklim gündemine katkı sağlamak için bir fırsat olarak gördüğümüz COP31 adaylığı kapsamında Avustralya ile müzakere sürecindeki gelinen noktayı değerlendirdik. Türkiye olarak sürece her daim iyi niyetle yaklaşıyor, kimseyi geride bırakmadan çalışmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi, çevre ve iklim değişikliği alanlarında da iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum.”