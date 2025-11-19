Kurum, #COP30’da Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya Belém’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30), Türkiye’nin güncellenen Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) paylaştı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York İklim Zirvesi’nde açıkladığı çerçevede Türkiye, 2030 yılı için öngörülen 695 milyon tonluk emisyonu 2035 yılında 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyor.
Ulusal Katkı Beyanımız; yenilikçi, politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklim dirençli inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor.
Her sektörde yeşil dönüşüm vizyonuyla 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize güçlü bir şekilde ilerliyoruz.
Türkiye’nin COP31 adaylığı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aktardığına göre, Kurum, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı’nı yinelediği açıklamasında şöyle dedi:
“Ulusal Katkı Beyanımız; yenilikçi politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Ulusal Katkı Beyanımızı sadece bir politika belgesi olarak görmüyor, insanlık alemine verilmiş bir söz olarak görüyor ve en etkin şekilde uyguluyoruz.
“Küresel iklim gündemine katkı sağlamak için bir fırsat olarak gördüğümüz COP31 adaylığı kapsamında Avustralya ile müzakere sürecindeki gelinen noktayı değerlendirdik. Türkiye olarak sürece her daim iyi niyetle yaklaşıyor, kimseyi geride bırakmadan çalışmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi, çevre ve iklim değişikliği alanlarında da iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum.”
Ulusal Katkı Beyanı nedir?
Ulusal Katkı Beyanları (NDC’ler), Paris Anlaşması çerçevesinde ülkelerin gönüllü olarak belirlediği, sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlama taahhütleridir.
Anlaşmanın 4. Maddesi uyarınca, her ülke 2020 sonrası iklim eylemlerini NDC aracılığıyla BM’ye iletmekle yükümlüdür.
NDC’ler, yalnızca emisyon azaltımını değil, aynı zamanda uyum politikaları, yenilenebilir enerji hedefleri, toplumsal katılım ve finansman gibi önlemleri de kapsar. Her beş yılda bir güncellenir ve daha iddialı hedefler koyulması teşvik edilir. Kısaca, NDC’ler bir ülkenin küresel iklim eylemine katkısını ve iklim politikalarının şeffaflığını resmileştiren temel araçlardır. (TY)