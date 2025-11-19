ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 17:09
2 dk Okuma

Kurum, #COP30’da Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı

Açıklanan 2035 emisyon azaltım hedefi, 2030 için öngörülen 695 milyon tonluk emisyona kıyasla sınırlı bir düşüş öngörüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kurum, #COP30’da Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı
Fotoğraf: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya Belém’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30), Türkiye’nin güncellenen Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) paylaştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York İklim Zirvesi’nde açıkladığı çerçevede Türkiye, 2030 yılı için öngörülen 695 milyon tonluk emisyonu 2035 yılında 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyor.

Açıklanan 2035 emisyon azaltım hedefi, 2030 için öngörülen 695 milyon tonluk emisyona kıyasla yalnızca sınırlı bir düşüş öngörüyor; yani Türkiye fiilen ciddi bir kesinti yapmıyor. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa’da kömürden çıkış kararı almayan beş ülke arasında yer alması, iklim eyleminde hâlâ geride kaldığını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin COP31 adaylığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aktardığına göre, Kurum, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı’nı yinelediği açıklamasında şöyle dedi:

“Ulusal Katkı Beyanımız; yenilikçi politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Ulusal Katkı Beyanımızı sadece bir politika belgesi olarak görmüyor, insanlık alemine verilmiş bir söz olarak görüyor ve en etkin şekilde uyguluyoruz.

“Küresel iklim gündemine katkı sağlamak için bir fırsat olarak gördüğümüz COP31 adaylığı kapsamında Avustralya ile müzakere sürecindeki gelinen noktayı değerlendirdik. Türkiye olarak sürece her daim iyi niyetle yaklaşıyor, kimseyi geride bırakmadan çalışmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi, çevre ve iklim değişikliği alanlarında da iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum.”

Ulusal Katkı Beyanı nedir?

Ulusal Katkı Beyanları (NDC’ler), Paris Anlaşması çerçevesinde ülkelerin gönüllü olarak belirlediği, sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlama taahhütleridir.

Anlaşmanın 4. Maddesi uyarınca, her ülke 2020 sonrası iklim eylemlerini NDC aracılığıyla BM’ye iletmekle yükümlüdür.

NDC’ler, yalnızca emisyon azaltımını değil, aynı zamanda uyum politikaları, yenilenebilir enerji hedefleri, toplumsal katılım ve finansman gibi önlemleri de kapsar. Her beş yılda bir güncellenir ve daha iddialı hedefler koyulması teşvik edilir. Kısaca, NDC’ler bir ülkenin küresel iklim eylemine katkısını ve iklim politikalarının şeffaflığını resmileştiren temel araçlardır. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
COP30 murat kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı emisyon azaltım fosil yakıt kullanımı
ilgili haberler
#COP31’e doğru: Türkiye’den ‘yeni ve çok daha kuvvetli’ sözler beklenecek
Bugün 12:19
/haber/cop31e-dogru-turkiyeden-yeni-ve-cok-daha-kuvvetli-sozler-beklenecek-313751
Türkiye ve Avustralya anlaştı: COP31’i Avustralya'nın liderliğinde Türkiye yapacak
20 Kasım 2025
/haber/turkiye-ve-avustralya-anlasti-cop31i-avustralya-nin-liderliginde-turkiye-yapacak-313706
Greenpeace: COP30’da ilerleme var ama yeterli değil
17 Kasım 2025
/haber/greenpeace-cop30da-ilerleme-var-ama-yeterli-degil-313597
DEM PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ’NDEN NOTLAR
Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
15 Kasım 2025
/yazi/brezilya-belemden-cop30-izlenimleri-313563
Yerli halklardan #COP30 protestosu: Toprağımız satılık değil
13 Kasım 2025
/haber/yerli-halklardan-cop30-protestosu-topragimiz-satilik-degil-313503
Gezegen uyarı tonunu yükseltirken COP30 ve COP31
10 Kasım 2025
/yazi/gezegen-uyari-tonunu-yukseltirken-cop30-ve-cop31-313413
Brezilya Cumhurbaşkanı Lula’dan #COP30’da iklim eylemi çağrısı
10 Kasım 2025
/haber/brezilya-cumhurbaskani-luladan-cop30da-iklim-eylemi-cagrisi-313389
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, #COP30 öncesi uyardı
28 Ekim 2025
/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-orgutu-cop30-oncesi-uyardi-312973
35 örgütten çağrı: #COP30 kapsamındaki tüm sponsorluklar ve ortaklıklar derhal açıklanmalı
15 Ekim 2025
/haber/35-orgutten-cagri-cop30-kapsamindaki-tum-sponsorluklar-ve-ortakliklar-derhal-aciklanmali-312560
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
#COP31’e doğru: Türkiye’den ‘yeni ve çok daha kuvvetli’ sözler beklenecek
Bugün 12:19
/haber/cop31e-dogru-turkiyeden-yeni-ve-cok-daha-kuvvetli-sozler-beklenecek-313751
Türkiye ve Avustralya anlaştı: COP31’i Avustralya'nın liderliğinde Türkiye yapacak
20 Kasım 2025
/haber/turkiye-ve-avustralya-anlasti-cop31i-avustralya-nin-liderliginde-turkiye-yapacak-313706
Greenpeace: COP30’da ilerleme var ama yeterli değil
17 Kasım 2025
/haber/greenpeace-cop30da-ilerleme-var-ama-yeterli-degil-313597
DEM PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ’NDEN NOTLAR
Brezilya-Belém’den #COP30 izlenimleri
15 Kasım 2025
/yazi/brezilya-belemden-cop30-izlenimleri-313563
Yerli halklardan #COP30 protestosu: Toprağımız satılık değil
13 Kasım 2025
/haber/yerli-halklardan-cop30-protestosu-topragimiz-satilik-degil-313503
Gezegen uyarı tonunu yükseltirken COP30 ve COP31
10 Kasım 2025
/yazi/gezegen-uyari-tonunu-yukseltirken-cop30-ve-cop31-313413
Brezilya Cumhurbaşkanı Lula’dan #COP30’da iklim eylemi çağrısı
10 Kasım 2025
/haber/brezilya-cumhurbaskani-luladan-cop30da-iklim-eylemi-cagrisi-313389
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, #COP30 öncesi uyardı
28 Ekim 2025
/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-orgutu-cop30-oncesi-uyardi-312973
35 örgütten çağrı: #COP30 kapsamındaki tüm sponsorluklar ve ortaklıklar derhal açıklanmalı
15 Ekim 2025
/haber/35-orgutten-cagri-cop30-kapsamindaki-tum-sponsorluklar-ve-ortakliklar-derhal-aciklanmali-312560
Sayfa Başına Git