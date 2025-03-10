Kurtuluş’ta karnaval coşkusu

Kökeni antik döneme dayanan Tatavla Karnavalı, bu yıl da İstanbul’un Kurtuluş semtinde kutlandı.

Ay takvimine göre her sene şubat sonu ile mart başındaki pazartesiye denk gelen tarihte Büyük Perhiz’in karşılanması amacıyla gerçekleştirilen karnaval, gösterişli kostümler ve maskelerle renkli görüntülere sahne oldu. Karnaval, semtin kültür-sanat derneklerinden olan Ertho’nun bünyesinde yapıldı.

Bellek Şişli adındaki gönüllü topluluğun da organizasyona katıldığı Tatavla 2025 Karnavalı’nda, çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı program düzenlendi.

Çocuklar, ebeveynlerinin eşliğinde gündüz saatlerinde jonglör ve sihirbaz gösterileriyle, yetişkinler ise akşam saatlerinde İSTOS Korosu ve Cümbüş Cemaat isimli müzik gruplarının konserleriyle eğlenceli saatler yaşadı. Karnavala katılanlara sürpriz hediyeler de dağıtıldı.

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