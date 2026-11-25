TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu’nda görev alacak milletvekillerinin belirlenmesi için siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Partilerden, komisyonda görev yapacak milletvekillerinin isimlerini 30 Kasım’a kadar bildirmeleri istendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 7’nci maddesi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu için siyasi parti gruplarına çağrıda bulundu.

AKP, YENİ Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına gönderilen yazıda, komisyonda görev alacak milletvekillerinin isimlerinin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığına iletilmesi istendi.

Komisyonda AK Parti’ye 9, DEM Parti’ye 2 üye

Toplam 19 milletvekilinden oluşacak İzleme Komisyonu’nda partilerin üye dağılımı şöyle olacak:

YENİ Parti: 3, DEM Parti: 2, MHP: 2, CHP: 1, İYİ Parti: 1, Yeni Yol Partisi: 1.

Kurtulmuş davetini sürdürecek, Özel komisyona üye vermeyecek

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu’na katılım tartışması sürüyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin komisyona üye vermeyeceğini açıklarken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, olumsuz yanıtlarına rağmen YENİ Parti ve İYİ Parti’yi davet etmeye devam edeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Kasım’da YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede İzleme Komisyonu’na üye vermeleri çağrısında bulundu. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, partisinin komisyona katılmayacağını duyurdu.

Özel, kararının gerekçesi olarak iktidarın demokratikleşme konusunda verdiği sözleri yerine getirmemesini gösterdi. Kayyım uygulamalarının sürdüğünü, televizyon kanallarına kayyım atandığını, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını hatırlattı.

Özel, “Biz bu işin içinde yokuz. Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözleri tutacaklar” dedi.

20 Kasım’da kararına ilişkin yeniden konuşan Özel, barış ve silahların susması yönündeki tutumlarından vazgeçmediklerini belirterek, “Biz barış söylemimizden, ‘analar ağlamasın’ söylemimizden bir adım geri atmış değiliz. Ancak AKP demokrasiye dönüş sözünden geri adım atmıştır” diye konuştu.

24 Kasım'daki grup toplantısında da kararlarını savunan Özel, “YENİ Parti kimsenin, bilhassa bu rejimin tasdik memuru, noteri değildir” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise 25 Kasım sabahı Avustralya'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Her iki partitiden de olumsuz yanıt aldıklarını belirten Kurtulmuş, YENİ Parti ve İYİ Parti'nin komisyon çalışmalarında yer almasını istediğini söyledi.