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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 09:32
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 09:44
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Kurtulmuş’tan Can Atalay yorumu: Muhatap derece mahkemesidir

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk kez konuştu: "Bu süreci, hele hele buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değildir."

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kurtulmuş’tan Can Atalay yorumu: Muhatap derece mahkemesidir
*Fotoğraf: AA/arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından ilk kez konuştu.

BAE dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, siyasi tartışmaların ‘köpürtüldüğünü’ ve bunu doğru bulmadığını söyledi:

 “Biz burada, milletimizin verdiği yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, milletimizi temsilen ülkeler arasında diplomatik ilişkileri arttırmak ve parlamenter diplomasinin imkanlarından istifade etmek için görüşmeler yaparken, böyle bir çalışmanın içerisindeyken benim şahsımı da işin içerisine katan, hatta bu ziyaretle Atalay’ın kararının okutulmasını bir şekilde ilişkilendiren bazı açıklamaları kategorik olarak reddettiğimi ifade etmek isterim. Bunlar haksız ve doğru olmayan yorumlardır. Bu ziyaretler aylar öncesinden planlanmıştır.” 

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"Kararı zaten Bozdağ okutacaktı"

Kararın Meclis Başkanı yokken okunmasına yönelik eleştirileri değerlendiren Kurtulmuş, “Meclis Başkanı’nın teamüller gereği Meclis’i ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü Meclis’in çalışmalarında Genel Kurul yönetimi nöbetçi başkanvekili tarafından deruhte edilmektedir. Dolayısıyla bu süreci, hele hele buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değildir” dedi.

Kurtulmuş, “Şu denebilir: ‘Daha evvel de bitmişti, niye okutmadınız da şimdi okutuyorsunuz’. Kararın okutulmasında acele edilmeyerek hem ilgili milletvekiline hukuki yolları tüketme, hem de yüksek mahkemelere aralarındaki içtihat farklılıklarını hal yoluna koyma imkânı verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarını hukuki açıdan denetleme durumunda olmadığımız gibi icrası konumunda da bulunmuyoruz. Muhatap derece mahkemesidir” diyerek sözlerini noktaladı.

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(RT)

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