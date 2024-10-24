Kurtulmuş'tan TUSAŞ açıklaması: Bu saldırı tesadüfi değildir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün (23 Ekim) saldırı gerçekleştirilen Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Ziyaret sonra TUSAŞ önünde gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, saldırıya ilişkin "Bu saldırı tesadüfi değildir.Terörü gerçekleştirenler de iki teröristten ibaret değildir. Bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz. Her alanda hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise, konuşmasında şunları söyledi:

"Bir amaçla, bir gayeyle bunu yapıyorlar. Biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar, biz daha fazla huzurla yolumuza devam edeceğiz, kardeşliğimizi daha fazla yücelteceğiz.

Neyi murad ediyorlarsa biz tam aksini gerçekleştireceğiz. Bunu araç olarak kullananlara buna açık ve net vermek isteriz. Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Terörle ve terörün arkasındaki odaklarla en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum."

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(RT)