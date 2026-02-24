Kurtulmuş'tan 'süreç' turu: "TBMM Genel Kurulu üzerine düşen yasaları hazırlayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel BaşkanıTuncer Bakırhan'la bir araya geldi.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun ardından siyasi partilere ziyaret gerçekleştirmeye başladı. TBMM Başkanı'nın bu kapsamda ilk ziyareti, bugün saat 12.00'de MHP Genel Merkezi oldu.

Saat 12.00'de gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u makam odasının kapısında karşıladı. Görüşmede süreç hakkında değerlendirmeler yapıldı.

"Türkiye için tarihi bir eşikti"

Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından Kurtulmuş, Bahçeli'yle kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. "Türkiye için tarihi bir eşikti" diyen Kurtulmuş, "Henüz iş bütünüyle bitmiş değil. Ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Daha evvel defalarca denenmiş olan, terörün bitirilmesiyle ilgili denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış ve partilerimizin ortak kanaatiyle belirli bir noktaya getirilememişti" dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "TBMM'de bulunan partilerin 1 tanesi dışında komisyon oluşturuldu. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı bir metin ortaya çıktı. Metnin yayımlanmasından sonra gördüğümüz şudur: Toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir.

"Partilerimiz kendi görüşlerini siyasi tutum belgesi olarak aslında kendi raporlarıyla kamuoyuna takdim ettiler. Meclis'imizin sitesinde de yer aldı. Raporun ekinde de siyasi partilerimizin görüşleri bildirildi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Bir iki siyasi partinin ortak görüşü değildir. Komisyonda yer alan bütün partilerin ortak çalışmaları olarak gündeme gelmiş, oylanmış ve daha da önemlisi 50 milletvekilin 47'sinin oyuyla birlikte kabul edilmiştir. "Bundan sonraki sürecinde titizle takip edilmesi, TBMM çatısı altında bu fevkalade olgun demokratik yaklaşımın bundan sonrada sürdürülmesi ve Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber, yine aynı şekilde açıklıkla,samimiyetle, şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. "TBMM'de üzerine düşenleri, Genel Kurul'da üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa bir süre içerisinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz. Bu sürece verdiği tarihi destek dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Bahçeli'nin tavrı örnek oldu. Bu süreçte yol gösterici, yapıcı tavrı sadece kendi partisine değil bütün siyasi partilere destek olmuş, örnek olmuştur."

CHP ziyareti: 6. ve 7. maddelere vurgu

Kurtulmuş, saat 15.30'da ikinci ziyaretini CHP Genel Merkezi'ne yaptı. Kurtulmuş, yaklaşık 40 dakika CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Ziyaretin ardından Özel ve Kurtulmuş ortak basın açıklaması düzenledi.

Kurtulmuş, açıklamasında şunlara yer verdi: "Dünyaya örnek olacak çatışma çözümleri bakımından bir çalışma ortaya konmuş oldu. Başka birisinin moderatörlüğüne ihtiyaç duyulmaksızın TBMM, siyasi partiler farklı görüşlerle bir araya geldi ve ortak bir metni Türk kamuoyuna sunmuş oldular. Bundan sonra ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde özellikle 6. ve 7. bölümlerde dile getirilen somut tekliflerimiz yine siyasi partiler tarafından ele alınacak ve Meclisimizin Genel Kurulu'nda yasama faaliyetlerine başlanacaktır. Terör ve şiddet sarmalının geride kalmasını temenni ediyorum."

"Bugün gelinen nokta uzlaşı noktası"

"Raporda da altı çizildiği gibi peşpeşe değil, iç içe bir süreçten bahsediyoruz" diyen ve 6. ve 7. maddelere dikkat çeken Özel ise şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu değil olmadığı komisyondan korkun. Biz kimseye hesap veremeyeceğimiz, bilhassa şehit ailelerinin, gazilerin yüzüne bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmayız. Ama mesele tarihi olarak çok önemlidir ve çözülmelidir.’ Bizim siyasi olarak yaşadığımız bütün güçlüklere rağmen, zaman zaman süreç içinde ‘Acaba CHP komisyonda devam edecek mi?’ sorularına hep aynı yanıtı verdik... Bugün gelinen nokta bir uzlaşı noktasıdır. Bundan sonraki süreçte hepimiz dikkatle süreci takip edeceğiz ve sonuçlandırılması için elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz.

"Şunu ifade edeyim: Sayın Kurtulmuş biraz önce çok kritik bir noktada, önemli bir yaklaşımda bulundu, hatırlatmada bulundu. Raporumuzun altıncı ve yedinci maddelerinin gecikmeden ve birlikte hayata geçirilmesi önemlidir. Altıncı madde malumunuz sorunun çözümüne yönelik yapılacak düzenlemelerdir. Yedinci madde de demokratikleşme adımlarıdır. Raporda da altı çizildiği gibi peşpeşe değil, iç içe bir süreçten bahsediyoruz.

DEM Parti görüşmesi

Kurtulmuş, saat 16.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından heyet basın açıklaması düzenledi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle bu meselenin çözülebilmesi için karşılıklı iyi niyetin fevkalade önemli olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Hem silahların bırakılması, hem örgütün kendini feshetmesi, hem de silah bırakan ve fesheden örgüt elemanlarının toplumla uyumunun sağlanabilmesi için çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye artık bu meseleyi geriden bırakacaktır. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız, çözüme yakın olduğumuz noktada siyaset olarak üzerimize düşeni yapacağız.

"Bu her şeyin sonu değil, bundan sonra atılacak adımların başlangıcıdır. Bu tarihi sorumluluğu komisyon başarıyla yerine getirmiştir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde komisyona destek veren bütün siyasi partiler üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. DEM Parti'nin Eş Genel Başkanlarına teşekkür ediyorum sürece verdikleri destek dolayısıyla. El birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sonunda bu işin kazananı Türkiye'nin 86 milyonu olacaktır."

"Çözümü ertelememek lazım"

Bakırhan ise şu ifadelere yer verdi:

"İyi bir tartışma yürüttük. Önümüzdeki dönem atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Katılmadığımız başlıklar vardı, onları da Sayın Başkan'a ilettik. Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma zamanı değil. Bu meseleye algılarla yaklaşmamak gerekiyor. Türkiye'de çözümü ertelememek lazım. Bir an önce yasal düzenlemelerin olmasını sağlamak gerekiyor. Hatta yasal adımlar atılmadan önce pratik adımlar atılabilir. AİHM kararlarının uygulanması, kayyım atanan belediyelerin başkanlarının tekrar dönmesi sağlanabilir. bunlar çok önemlidir. Bu adımları Ramazan ayı sonuna bırakmamak gerekiyor."

Numan Kurtulmuş, 25 Şubat Çarşamba günü de saat 15.00'te Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AKP grubuna ziyaret gerçekleştirecek.

