biamag
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 17:47
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 18:02
2 dk Okuma

Kurtulmuş'tan İYİ Parti'li Arslan'a yanıt: Açık bir provokatörlük

Barış Anneleri ve Cumartesi Anneleri'nin katıldığı Meclis komisyonu toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş, "Acılarımız ortak" vurgusu yaptı ve üstü kapalı İYİ Partili Yüksel Arslan'ı eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kurtulmuş'tan İYİ Parti'li Arslan'a yanıt: Açık bir provokatörlük
Fotoğraf: AA

Kürt sorununun demokratik çözümü ve kalıcı barışın sağlanması için kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" 5’inci toplantısını gerçekleştiyor. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "kararlılık" vurgusu yaptı.

"Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir devam eden bu süreçte yaşadıkları acılar aslında hepimizin ortak acılarıdır" diyen Kurtulmuş, "Bu acıları yarıştırmak, birinin diğerinin önüne geçirmek gibi herhangi bir tavrın içerisinde olmamak gerektiği kanaatindeyim" çağrısı yaptı.

Arslan'a üstü kapalı yanıt

Kurtulmuş, süreci zehirlemek isteyen kesimlerin olduğuna işaret ederek, üstü kapalı İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın sanal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialara değinerek şöyle konuştu:

"Bu komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, komisyonun kurulmasından önceki süreçlerde dahi gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış bazı konuların gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya konulması en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür. Bu tür provokasyonlar içerisinde olacak çevrelere karşı dikkatli olunmalıdır. Komisyondaki 51 üyenin hepsi ortak bir kararlılık içerisindedir."

"Acılar bir daha yaşanmasın"

Kurtulmuş, devamla şunları söyledi:

"Mesele, gerçekten bu milletin bir daha yaşadığı acıları yaşamaması, barış, huzur ve yüksek demokrasi standartları içerisinde adaletle yarınlara taşınmasıdır. Bunun için de bu komisyon üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmektedir. Türkiye'de 11 siyasi partiyi temsil eden 51 kişiden oluşan bu komisyon, şimdiye kadarki süreçte büyük bir olgunluk içerisinde hizmet etti. Yani barışa, esenliğe, huzura hizmet ederek komisyon çalışmalarını bugüne kadar getirdik. En kısa zamanda tamamlayarak da millete karşı olan ödevlerimizi başarıyla yerine getirmeyi ümit ve temenni ediyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İyi Parti yüksel arslan çözüm komisyonu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Numan Kurtulmuş
