Kurtulmuş'tan Atalay sorusuna yanıt: Meclis'in tavrı belli, yemin etti, komisyona seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni Anayasa" tartışmaları ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında açıklama yaptı.

NTV'de konuşan Kurtulmuş, Atalay hakkındaki soruya "TBMM'nin tavrı belli. Milletvekili yeminin yapıldığı gün Meclis'te isminin okunması arkasından da partilerin ortak eğilimi ile birlikte İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmesi Meclis'in tavrını ortaya koyan bir şeydir" yanıtını verdi.

Kurtulmuş, Atalay’ın cezasının onanmasıyla hükmünün kesinleştini belirterek, AYM’nin “hak ihlali kararına uyulmaması”na hükmeden ve milletvekilliğinin düşürülmesine için TBMM Başkanlığı'na yazı gönderen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne isim vermeden gönderme yaptı, "Kimse TBMM'ye ödev vermeye kalkmasın" dedi.

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"TBMM'nin tavrı belli"

Atalay ile ilgili tartışmanın anayasan kaynaklandığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: "Bu tartışmanın esasına biraz çalıştığınız zaman mevcut anayasadan kaynaklandığını görüyoruz. Ben başından itibaren bu iki yargı kurumu arasındaki hadi diyelim ki görüş farkılığı ya da içtihat farklılığı dolaysıyla ortaya çıkan bu durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi buraya tartışmanın bir tarafı olarak katılmaması için mümkün olduğu kadar bu konuda bir şey söylememeye gayret ettim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki tavrı belli. Önce Milletvekili Yemini’nin okunduğu gün isminin okunması ardından da bütün partilerin ortak eğilimiyle birlikte İnsan Hakları Komisyonu’na seçilmiş olması bu konuda tavrı ortaya koyan bir şeydir ama şunu söylemek lazım: Türkiye’de güçler ayrılığı prensibi eyvallah anayasal bir zorunluluktur. Her güç kendi bağımsızlığı içerisinde kendisinin anayasal yetkilerini kullanmak durumundadır. Ama hiçbir gücün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir görev verme yetki ve selahiyeti yoktur. Hatta şunu söyleyeyim Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasamanın merkezi olarak gerektiğinde yasaları, anayasayı da değiştirecek güce sahiptir."

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"Yeni anayasa bir zorunluluktur"

Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ise "Partiler arasında müzakere ortamı oluşturulmalı" dedi ve şöyle devam etti:

"Medeni bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü idrak eden bir Meclis. Özgür ve hiçbir önyargı ortaya koymaksızın bizim darcağımızda ne varsa ortaya koymamız lazım. Medeni bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Her partinin ayrıca çalışmaları var. Bunların hepsi ortaya konulur.

Gönlümüz arz eder ki parlamentodan 400 oy alarak anayasa teklifi geçmiş olsun. Milletin anayasası olsun. Artık Türkiye'ye yeni anayasa yapmak yakışır. Hatta bir zorunluluktur. Muhalafet partilerine büyük görev düşüyor. Millet eksenli değil, devlet eksenli anayasa yapılmış o dönemde. Bu ihtiyaç bugünün ihtiyacı değil. 12 Eylül Anayasası kabul edildiği gün tartışılmaya başladı. Meclis istediği anayasa değişikliğini yapmaya muktedir. Seçime kadar ben bu konunun açılabileceğini zannetmiyorum."

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(RT)