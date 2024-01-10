Kurtulmuş'tan Atalay açıklaması: Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Meclis’te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez ihlal kararı verdiği cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’a ilişkin konuştu.

CAN ATALAY İÇİN İKİNCİ KEZ İHLAL KARARI AYM üyeleri oybirliğiyle ‘kararı uygulayın’ dedi

AYM kararlarının, mahkemelerce uygulamamasının ardından sürecin nasıl işleyeceği sorulan Kurtulmuş, "İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel Kurul’a göndermedik" dedi.

"Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol" diyen Kurtulmuş, daha önce verilmiş kararları hatırlattı ve şunları söyledi:

"Geçmiş örneklerdeki, Enis Berberoğlu ve Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu Meclis'te okutmadım. Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız.

AYM gerekçeli kararı açıkladı: Hukuk düzenine karşı keyfi kararlara müsaade edilemez

Bu anlamda TBMM, hukuki bir tartışmanın tarafı değildir ve olamaz. Onun için de ısrarla TBMM'nin iki yargı kurumu arasındaki bu tartışmanın tarafı olmaması için, böylece hukuki olarak ortada olan bu tartışma konusunun bir de siyasi tartışmaya dönmemesi için gayret ettik. TBMM gündemine hakimdir ve bu anlamda da gerekli adımları atar."

13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını uygulamadı, dosyayı Yargıtay'a gönderdi

AYM'nin ikinci ihlal kararında ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurul üyeleri, 21 Aralık 2023'te yaptığı ikinci toplantıda, Atalay'ın, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” oyçokluğuyla, kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve ihlalin giderilmesine ilişkin karara ise oybirliğiyle hükmetti.

AYM, 27 Aralık 2023'te açıkladığı gerekçeli kararda ise "mahkemelerin, Anayasa’nın hükümlerini göz ardı ettikleri ve açıkça aykırı davrandıklarını" belirtti.

Yargıtay'dan Atalay kararı: İhlal kararının hukuki bir değeri yok

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının “tavsiye niteliğinde olmadığı” vurgulanan gerekçede, "Yargıtay'ın ‘Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması' ifadesi "Türk hukukunda bulunmayan bir karar" olarak değerlendirildi.

AYM'nin ihlal kararını gönderdiğini 13. Ağır Ceza Mahkemesi de saatler süren toplantının ardından "ihlalin kendisinden kaynaklanmadığını" ileri sürerek dosyayı ikinci kez Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak günü açıkladığı kararında "Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını ve Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirtti. Kararın uyulmamasına hükmetti.

Daire'nin bu kararının ardından yargıda kriz tartışmaları yeniden başladı.

Can Atalay için eylem: Bu başkaldırıya geçit vermeyeceğiz

(RT)