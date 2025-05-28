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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2025 16:57
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2025 16:57
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BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ

Kurtulmuş: Sürecin sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşüyor

PKK’nin kendini feshetme sürecine işaret eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’deki tüm siyasi partileri sorumluluk almaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kurtulmuş: Sürecin sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşüyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, Bahçeli’nin, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına tarihi bir katkı sunduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan’ın çağrısına ve PKK’nin silah bırakma açıklamasına işaret ederek, yeni sürecin Meclis kontrolünde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

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“Sorumluluk TBMM'de”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, tüm partilerin temsil edildiği bir komisyonun “en kısa sürede kurulacağını” belirten Kurtulmuş’un açıklaması özetle şöyle:

“Özellikle İmralı'nın açıklaması, arkasından terör örgütünün de bu açıklamaya uyacağını ilan etmesi, silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şekilde, milletimizin gözü önünde ve tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM’ye görev düşmektedir. TBMM’de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve sürece öncülük edilmesi gerekecek.

“Milletimiz için hem dünya siyasetinin bu kadar büyük değişimler yaşadığı bir dönemde hem bölge siyasetinin baştan aşağı yenilendiği bir dönemde Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir. Bu fırsat, siyaset üstü bir sorumluluk gerektirmektedir. Bu, herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi kanadın ortaya koyabileceği, tek başına gerçekleştirilebileceği bir siyasi süreç değildir. Bu, bir al-ver meselesi de değildir. Gönüllü bir şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik sürecinin tesis edilmesidir. Bunun için ümit ediyorum ki herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve TBMM’nin kontrolünde, TBMM’nin müzakere ortamında bu konu tamamıyla gerçekleşmiş olur.

“Türkiye, yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısını meşgul olduğu hem binlerce insanın hayattan koparılmasına neden olan hem de iki trilyon dolara yakın büyük bir mali kayba neden olan bu terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Burada sorumluluk TBMM'dedir. Siyasi partilerimizin hepsini bu siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum. Bir kere daha huzurlarınızda sürecin önünü açan Sayın Devlet Bahçeli'ye sevgilerimizi ve hürmetlerimizi ifade ediyorum.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli Kürt sorununda çözüm tartışmaları PKK Abdullah Öcalan
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