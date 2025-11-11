Kurtulmuş süreç komisyonundaki grup başkanvekilleriyle görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle saat 17'de bir araya gelecek.

Numan Kurtulmuş, geçen hafta komisyonunun son toplantısının teknik nedenlerle ertelendiğini, görüşmelerin önümüzdeki hafta devam edeceğini söylemişti.

İmralı'ya gidiş gündemi

Kurtulmuş, komisyonun İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi ile ilgili tartışmalarına değinmiş ve "Eğer meclis ve siyasi partiler bu konuda mutabakata varırsa yasal çerçevede böyle bir görüşme yapılabilir" demiş ve kararı meclis komisyonunun vereceğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 4 Kasım'daki grup toplantısında komisyonun İmralı'yı ziyaret etmesini gündeme getirmişti.

Bahçeli, "Komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böylesi bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.

Meclisteki süreç komisyonunun ertelenen 17. toplantısı 13 Kasım’da yapılacak. Toplantıda İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı sunum yapacak.

(AB)