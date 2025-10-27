ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2025 11:54
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2025 13:08
2 dk Okuma

Kurtulmuş: Silahın bırakılmasıyla sadece demokrasinin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kurtulmuş: Silahın bırakılmasıyla sadece demokrasinin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz
Fotoğraf: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz” dedi.

Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, demokratik süreçlerin güçlenmesi için şiddetin tamamen terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz” diyen Kurtulmuş, Türkiye’nin geleceğinde silah yerine fikirlerin belirleyici olacağını söyledi.

Kürt Özgürlük Hareketi: Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz
Kürt Özgürlük Hareketi: Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz
26 Ekim 2025

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hatta aynı aşireti ortasından cetvelle bölerek bir kısmını başka bir ülkenin, bir kısmını başka bir ülkenin sınırlarında bıraktılar ama bir şeyi başaramadılar. Bu ülkenin insanlarının arasına düşmanlığı sokmayı başaramadılar. Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın ve diğer halkların arasına asla düşmanlığı sokamadılar. Birliği, beraberliği yok edemediler. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür artık Türkiye bu yeni dönemin şartlarına uygun yeni bir karar vermiş, terör örgütünün kendisini feshetmesini ilan etmesiyle birlikte terörü tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkaracak yeni bir döneme girmiştir."

"Örgüt tamamen Türkiye'nin sınırlarından çekileceğini ilan etmiştir"

Kurtulmuş, dünyada bazı ülkelerde terörün çözüm noktasına 5-6 senede gelindiğini vurgulayarak, Türkiye'de ise yalnızca 1 senede örgütün kendisini feshettiğini ve silahlarını bırakacağı sürece gelindiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" oluşumunu sağlamak için tarihi bir eşiğin geride bırakıldığını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgüt tamamen Türkiye'nin sınırlarından çekileceğini ve bir daha Türkiye'de terör eylemi olmayacağını ilan etmiştir. Ümit ve temenni ediyoruz, buradan çekilen örgütün ayrıca sınırlarımız ötesinde de varlığını en kısa süre içerisinde tasfiye etmesi ve artık sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, başka bölgelerde de bir daha terörden bahsedilmediği bir döneme girmeyi temenni ediyoruz. Bunun için gayretle çalışıyoruz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kürt özgürlük hareketi PKK pkk silah bırakma töreni
ilgili haberler
PKK’nin Türkiye’den çekilme kararını siyasiler olumlu değerlendirdi
26 Ekim 2025
/haber/pkknin-turkiyeden-cekilme-kararini-siyasiler-olumlu-degerlendirdi-312915
Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhâl silahlarını teslim etmeli
19 Eylül 2025
/haber/guler-pkk-ve-iltisakli-tum-gruplar-derhal-silahlarini-teslim-etmeli-311710
WASHINGTON YALNIZCA ANKARA'YI DİNLEMİYOR
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack: "SDG artık PKK ile bağlantısı kalmamış ayrı bir yapı"
1 Eylül 2025
/haber/abd-nin-suriye-temsilcisi-barrack-sdg-artik-pkk-ile-baglantisi-kalmamis-ayri-bir-yapi-311040
Selvi yazdı: PKK'nin elindeki iki MİT görevlisi Türkiye'ye getirildi
4 Ağustos 2025
/haber/selvi-yazdi-pkk-nin-elindeki-iki-mit-gorevlisi-turkiye-ye-getirildi-310100
MGK'DE BAŞKA HAVA
MGK PKK'nin "silah bırakması"nı görmedi; "Milli birlik ve bekamıza yönelik tehdit" dedi
30 Temmuz 2025
/haber/mgk-pkk-nin-silah-birakmasi-ni-gormedi-milli-birlik-ve-bekamiza-yonelik-tehdit-dedi-309984
