Kurtulmuş: Silahın bırakılmasıyla sadece demokrasinin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz” dedi.

Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, demokratik süreçlerin güçlenmesi için şiddetin tamamen terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz” diyen Kurtulmuş, Türkiye’nin geleceğinde silah yerine fikirlerin belirleyici olacağını söyledi.

Kürt Özgürlük Hareketi: Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hatta aynı aşireti ortasından cetvelle bölerek bir kısmını başka bir ülkenin, bir kısmını başka bir ülkenin sınırlarında bıraktılar ama bir şeyi başaramadılar. Bu ülkenin insanlarının arasına düşmanlığı sokmayı başaramadılar. Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın ve diğer halkların arasına asla düşmanlığı sokamadılar. Birliği, beraberliği yok edemediler. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür artık Türkiye bu yeni dönemin şartlarına uygun yeni bir karar vermiş, terör örgütünün kendisini feshetmesini ilan etmesiyle birlikte terörü tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkaracak yeni bir döneme girmiştir."

"Örgüt tamamen Türkiye'nin sınırlarından çekileceğini ilan etmiştir"

Kurtulmuş, dünyada bazı ülkelerde terörün çözüm noktasına 5-6 senede gelindiğini vurgulayarak, Türkiye'de ise yalnızca 1 senede örgütün kendisini feshettiğini ve silahlarını bırakacağı sürece gelindiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" oluşumunu sağlamak için tarihi bir eşiğin geride bırakıldığını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgüt tamamen Türkiye'nin sınırlarından çekileceğini ve bir daha Türkiye'de terör eylemi olmayacağını ilan etmiştir. Ümit ve temenni ediyoruz, buradan çekilen örgütün ayrıca sınırlarımız ötesinde de varlığını en kısa süre içerisinde tasfiye etmesi ve artık sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, başka bölgelerde de bir daha terörden bahsedilmediği bir döneme girmeyi temenni ediyoruz. Bunun için gayretle çalışıyoruz."

