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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 09:23
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 10:00
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Kurtulmuş: Meclis'te okutulan Can Atalay kararı yok hükmündedir

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da okutulan Can Atalay kararına ilişkin konuştu: "Çalışmama kararı almış olan bir Meclis'te zaten oturum bitmiştir. Hükmün orada okutulması yok hükmündedir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kurtulmuş: Meclis'te okutulan Can Atalay kararı yok hükmündedir
*Fotoğraf: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Can Atalay’a ilişkin konuştu.

Gazeteciler, Kurtulmuş’a Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını okutmasına ilişkin soru yöneltti.

Kurtulmuş, kararın okutulmasının “yok hükmü”nde olduğunu ifade etti ve ekledi:

"TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı adına Meclis'i yönetirler ve nasıl yönetecekleri de Meclis İç Tüzüğü'nde detaylı biğr şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da başkanvekilleri de kendi kafalarına göre Meclis'i yönetemezler. Bunun kurulları var. Özellikle Meclis Başkanı adına gönderilecek yazılar, Meclis İç Tüzüğü ilgili madde gereği Meclis'e gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişse, hele hele o gün özel bir gündemle toplanmış olan, Sırrı Süreyya Önder'i düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir Meclis'te zaten oturum bitmişti. Dolayısıyla böyle bir hükmün okutulması yok hükmündedir. Önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız."

Can Atalay’dan Numan Kurtulmuş'a: Yapmanız gereken adımı TBMM Kütüğü’ne kaydetmenizdir
Can Atalay’dan Numan Kurtulmuş'a: Yapmanız gereken adımı TBMM Kütüğü’ne kaydetmenizdir
22 Nisan 2025

Meclis kararıyla vekilliği düşürülmüştü

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili seçilen Atalay’ın vekilliği, 30 Ocak 2024’te Meclis’te Yargıtay kararı okunarak düşürüldü.

Atalay’ın avukatları, TBMM’de yapılan bu işlem üzerine AYM’ye başvurdu. AYM 22 Şubat 2024’te kararın “yok hükmü”nde olduğuna karar verdi.

1 Ağustos 2024 gerekçeli kararını da açıklayan AYM, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu”nu belirtti.

16 Nisan 2025 günü ise CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Birçer- Karaca, Genel Kurul'da,  AYM'nin Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin verdiği "yok hükmünde" kararını TBMM'de okuttu. Karar Meclis tutanaklarına geçirilmedi.

Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
30 Ocak 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
can atalay
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