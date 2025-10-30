Kurtulmuş: Meclis sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecek

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis’te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16’ncı toplantısı başladı.

Komisyon, bugünkü toplantısında ilk olarak saat 11.00’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ardından ise saat 13.00’da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinleyecek.

*Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Fotoğraf: AA)

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyon çalışmalarında nihai raporu hazırlama safhasına doğru ilerlediğimizi görüyoruz" dedi.

"Tarihi bir komisyondur"

Komisyon çalışmalarının 5 Ağustos’tan itibaren başarılı şekilde yürüdüğünü belirten Kurtulmuş, "Her şeyden önce tarihi bir komisyondur. Üstlendiği misyon, görev ile tarihidir. Millet adına sorumluluk üstlenmiştir. Geniş katılımlı müzakere süreci gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Müşterek noktalarda buluşabilmeli"

Yapılan dinlemelere işaret eden Kurtulmuş, başarılı bir tablo ortaya koyduklarını söyledi:

"Müzakereler esnasında fevkalade bir olgunlukla herkes birbirini dinledi. Fikirlerine karşı saygılı davrandı. Komisyon, Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma ortaya koydu. Komisyon millet adına, örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etme sürecinin gereklerini millet adına takip etmek ve siyasi partilerin müşterek fikirleri ile kanaatler oluşturmak bakımından önemli görev icra etti. Bundan sonra da icra edecektir.

"Bu süreçte en başından itibaren söyledik; burada sadece bir grubun, partinin, kanadın görüşleri, istekleri, beklentileri şeklinde bir çalışma ortaya konulmaz. Dolasıyla herkesin fikri kendine saklı kalmak şartı ile müşterek noktalarda buluşabilmek ve böylece hep beraber ortak hedefler noktasında bu sorunu bu tarihi görevi icra edebilmek komisyonumuzun başlıca sorumluluklarından birisi idi."

"Gerekli yasal düzenlemeler yerine getirilecek"

Kurtulmuş, komisyonda alınan kararların ittifak ile alındığını söyledi ve yazal düzenlemelere işaret etti:

"Bu prensibe bağlı kalınması da önemlidir. Ayrıca şunu biliyoruz ki- bu süreçte bisiklet metaforu burada çok kullanıldı bir kere daha söylemek istiyorum- bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde hareket edilsin diye düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı’dan yapılan açıklamalar ile örgüt kendisini tasfiye ettiğini, bütün bileşenleri ile artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamalar, özellikle 26 Ekim’de yapılan açıklamalar ile bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik aşılmıştır. Bundan sonraki süreçte de hem örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğiniz, ülkemizin güvenlik birimlerinin tespit ve tescil edilmesi ile Meclis bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir."

"Atılacak adımların çerçevesi sunulacak"

Komisyonun yasal düzenlemeler için genel bir çerçeve hazırlayacağını ve Meclis’e göndereceğini paylaşan Kurtulmuş, "Burası bir Anayasa değişiklik komisyonu değildir. Anayasanın değişmesi ile ilgili bir gündem olmadı. Konu, açılmamıştır. Komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiğini, ayrıca bu güvenlik görevlileri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirmek üzere yapılacak olan atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi kurula sunacaktır. Bu çerçevede şimdiye kadar büyük bir mesafe alındı" diye konuştu.

Oturum basına kapalı devam etti

Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından Fidan ve Tunç’un dinleneceğini, bu dinlemenin basına açık veya kapalı olması yönünde komisyonun inisiyatifinde olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, durumu oylamaya sundu. Oylamada 5 kişi toplantının açık yapmasını istedi.

Ancak çoğunluk toplantının basına kapalı bir biçimde devam etmesi yönünde kullanması nedeniyle toplantının basına kapalı bir biçimde devam etmesi karar altına alındı.

