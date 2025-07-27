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Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2025 14:21
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Kurtulmuş: Komisyon ağustos başında çalışmalara başlayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, son 50 yılda PKK ile yaşanan çatışmaların Türkiye’ye maliyetinin en az 2 trilyon dolar olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kurtulmuş: Komisyon ağustos başında çalışmalara başlayacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale’de katıldığı bir etkinlikte yeni barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türkiye’nin kendi iç cephesini takip ederek yoluna ‘çok kardeşli’ şekilde devam edeceğini belirten Kurtulmuş, “Toplum olarak güçlü bir destekle sürecin desteklenmesini sizlerden istirham ediyorum,” dedi.

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Son 50 yılın maliyeti en az 2 trilyon dolar

Kurtulmuş, 2013 yılında bir grup akademisyenle birlikte yürüttükleri çalışmaya atıfta bulunarak, son 50 yılda PKK ile yaşanan çatışmaların Türkiye’ye maliyetinin en az 2 trilyon dolar olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı, şöyle konuştu:

“Alternatif faaliyetleriyle birlikte terörün Türkiye’ye o zamanki maliyeti 1.3 trilyon dolardı. Şimdi bu en az 2 trilyon dolardır. Çünkü terör maliyeti diye hesap ettiğiniz şey sadece silaha harcanan, terörü önlemek için harcanan, silaha ve mühimmata yapılan yatırım, oraya harcanan para değildir. Adam terör zamanında bomba atmış Antalya’da bir yere, o senelerin bütün geçmiş eğrilerini aldık. Herhangi bir terör olayı karşısında turizm nasıl düşüyor? Herhangi bir mezrada yapılan saldırı sonucu hayvancılık nasıl düşüyor? Türkiye’nin CDS primleri nasıl yükseliyor? Bütün bunları üst üste koyduğunuzda biz 1.3 trilyon bulmuştuk 2013 yılında. Şimdi eminim ki bugün güncellendiğinde en az 2 trilyon dolar civarındadır.”

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“Ağustos ayının başında çalışmaları başlatacağız”

Numan Kurtulmuş, TBMM’de kurulacak komisyonun yapacağı çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

“Bütün siyasi partilerin katılımlarıyla millet adına terörden kurtulma sürecine ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere, bir Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduk ve inşallah en kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye’nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün partilerin ortak kararlılığı ile ortaya çıkacak bu komisyon aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da farklı fikirlerin müzakere edileceği, farklı fikirlerin karşılıklı olarak gündeme getirileceği ama sonunda mutlaka milletin ve memleketin hayrına olacak kararlarının alınacağı bir çalışma düzenini gerçekleştirecek.”

Sürecin çok uzun olmayacağını ümit ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bu komisyon üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip, tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşıyacak,” ifadesini kullandı.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci Numan Kurtulmuş meclis komisyonu TBMM Kürt sorunu
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