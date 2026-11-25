Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş ji bo Komîsyona Çavderiyê bang li partiyan kir.
Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş ji bo avakirina Komîsyona Çavderiyê ji partiyên siyasî re nivîsek şand. Di nivîse de hat gotin ku divê partiyên siyasî heta roja Duşemê seat 17an endamên xwe ragihînin.
Komîsyona Çavderiyê dê bi 19 endaman pêk were û partiyên siyasî li gor deng û kursiyên meclisê endaman bişînin komîsyonê.
AKPê dê 9 endaman bişînê komîsyonê, Yenî Partî 3, DEM Partî û MHPê 2, CHP, ÎYÎ Partî û Koma Yenî Yol jî dê endamek bişînin komîsyonê. Her wiha ji bo ku Yenî Partî beşdarî komîsyonê nabe 3 endamên Yenî Partiyê dê di nava partiyên din de bên parvekirin. Li gor vê yekê DEM Partî dê 3 endaman bişîne komîsyonê.
(EMK/AY)