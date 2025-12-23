Kurtulmuş, grubu olmayan partilerin komisyon üyeleriyle görüştü

Meclis ve komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak rapor yazımı için Meclis’te grup kurma yeterliliği ulaşmayan partilerin Meclis Komisyonu üyeleriyle görüştü.
Görüşmeye HÜDA-PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin katıldı. Hazırlanacak rapora dair görüş alışverişi yapılan toplantı sona erdi.
TİP ve EMEP katılmadı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve komisyon üyesi Ahmet Şık, EMEK Partisi (EMEP) İskender Bayhan ise görüşmeye katılmadı.
Programı nedeniyle görüşmeye katılmayan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, Kurtulmuş ile yarın görüşecek.
(AB)