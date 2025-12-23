ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:31 23 Aralık 2025 17:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 17:46 23 Aralık 2025 17:46
Okuma Okuma:  1 dakika

Kurtulmuş, grubu olmayan partilerin komisyon üyeleriyle görüştü

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR ve YRP’nin Meclis Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kurtulmuş, grubu olmayan partilerin komisyon üyeleriyle görüştü
Fotoğraf: TBMM / X

Meclis ve komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak rapor yazımı için Meclis’te grup kurma yeterliliği ulaşmayan partilerin Meclis Komisyonu üyeleriyle görüştü.

Görüşmeye HÜDA-PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi (YRP)  İstanbul Milletvekili Doğan Bekin katıldı. Hazırlanacak rapora dair görüş alışverişi yapılan toplantı sona erdi.

TİP ve EMEP katılmadı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve komisyon üyesi Ahmet Şık, EMEK Partisi (EMEP) İskender Bayhan ise görüşmeye katılmadı.

Programı nedeniyle görüşmeye katılmayan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, Kurtulmuş ile yarın görüşecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
önder aksakal çözüm komisyonu Numan Kurtulmuş TİP hüda par
