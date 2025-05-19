Kurtulmuş Gabar'da Meclis’i işaret etti: Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Şırnak'taki Gabar Dağı’nda 19 Mayıs etkinliklerine katıldı. Burada yeni çözüm sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Süreç planlandığı gibi devam ediyor" dedi.

İmamoğlu'ndan 'barış' mesajı: “Barış, Meclis çatısı altında yeşermeli”

Çözüm için Meclis'i işaret eden Kurtulmuş, "Meselenin konuşulacağı yer, hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM’dir. Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz" dedi.

"Barış hüküm sürecek"

Kurtulmuş, "Bugün barışın, kardeşliğin hükûmran olmaya başladığı bir dönemin başındayız. STK’larımızla, kanaat önderlerimizle beraber güzel bir program yapacağız. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin kıyamete kadar sürmesini temenni eden güçlü bir mesajı vereceğiz. Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil; kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek" ifadelerini kullandı.

(AB)