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Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2025 13:06
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2025 13:26
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Kurtulmuş Gabar'da Meclis’i işaret etti: Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin planlandığı gibi devam ettiğini ve meselenin konuşulacağı yerin Meclis olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kurtulmuş Gabar'da Meclis’i işaret etti: Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz
Fotoğraf: Numan Kurtulmuş / X

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Şırnak'taki Gabar Dağı’nda 19 Mayıs etkinliklerine katıldı. Burada yeni çözüm sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Süreç planlandığı gibi devam ediyor" dedi.

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Çözüm için Meclis'i işaret eden Kurtulmuş, "Meselenin konuşulacağı yer, hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM’dir. Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz" dedi.

"Barış hüküm sürecek"

Kurtulmuş, "Bugün barışın, kardeşliğin hükûmran olmaya başladığı bir dönemin başındayız. STK’larımızla, kanaat önderlerimizle beraber güzel bir program yapacağız. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin kıyamete kadar sürmesini temenni eden güçlü bir mesajı vereceğiz. Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil; kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş barış ve demokratik toplum süreci PKK'nin fesih kararı gabar TBMM
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19 Mayıs kutlandı
19 Mayıs 2025
/haber/19-mayis-kutlandi-307566
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