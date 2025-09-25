Kurtulmuş: Em ê di meha Cotmehê de bikevin qonaxa sererastkirinên yasayî

12emîn civîna Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê duh pêk hat. Di vê civînê de li saziyên fikrî hate guhdarîkirin.
Beşa yekem a civîna komîsyonê di saet di 11.00ê de pêk hat. Di vê beşê de nûnerên Weqfa Lêkolînên Siyaset, Aborî û Civakî (SETA), Navenda Lêkolînên Civakî ya Dîcleyê (DÎTAM), Lêkolînên Rawest, Navenda Xebatên Kurd (KSC) û Weqfa Ekopolîtîk Çand, Perwerde û Lêkolînê (EKEAV) hat guhdarîkirin. Di beşa duyemîn de jî li nûnerên Enstîtûya Enqereyê, Navenda Lêkolînên Qadê ya Sosyo-Polîtîk (SAHAM), Weqfa Lêkolînên Polîtîkayên Aboriyê ya Tirkiyeyê (TEPAV) û Navenda Lêkolînên Rojhilata Navîn (ORSAM) guhdar kirin.
Di destpêka civînê de Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş axivî. Kurtulmuş, diyar kir ku xebatên komîsyonê ji aliyê dîroka demokrasî û siyaseta Tirkiyeyê de dikare bibe qonaxeke krîtîk û got:
“Heke ev komîsyon xebatên xwe bi serkeftî temam bike, dê fonksiyoneke dîrokî bicih bîne. Ji bo demokrasî û siyaseta Tirkiyeyê dê qonaxeke pir girîng were derbaskirin.”
Kurtulmuş, da zanîn ku komîsyonê heta niha di 11 civînan de li 80 kesan guhdarî kiriye û piştî xebata zêdetirî 50 saetan girtekeke ji 830 rûpelan pêk tê amade kiriye. Kurtulmuş, got ku êdî hatine qonaxa dawî ya guhdarîkirinan û wiha domand:
“Di Cotmehê de em ê li saziyên civaka sivîl ên din jî guhdarî bikin û piştre jî bala xwe bidin ser sererastkirinên ku dê pêşkeşî Lijneya Giştî ya Meclisê bên kirin û raporeke xebatê ya berfireh. Pêvajo, li gorî hatibû plankirin bêhtir bi disiplîn û berhemdar derbas bû.”
Amadekariyên sererastkirina qanûnan
Kurtulmuş, daxuyand ku pêvajoya guhdarîkirinê êdî ber temambûnê ye û got:
“Dema guhdarîkirina saziyên civaka sivîl temam bû, hedefa esasî ya komîsyonê sererastkirinên yasayî û amadekariyên rapora xebatê ye. Ev rapor dê pêşkeşî Meclisê were kirin.”
(AB/AY)