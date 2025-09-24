ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 21:21
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 21:42
2 dk Okuma

ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 12. TOPLANTISI

Kurtulmuş: Ekim ayında 'yasal düzenleme' dönemine gireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda artık dinlemelerin yavaş yavaş tamamlanacağını ve komisyon raporu ile yasal çerçevenin hazırlanması için çalışmalara geçileceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kurtulmuş: Ekim ayında 'yasal düzenleme' dönemine gireceğiz
Fotoğraf: AA

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun düşünce ve araştırma kuruluşlarını dinleyeceği 12’nci toplantısı başladı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının Türkiye’nin demokrasi ve siyaset tarihi açısından kritik bir eşik oluşturabileceğini kaydetti.

Komisyon bugün toplantının ilk oturumunda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür, Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcilerini dinledi. İkinci oturumunda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcilerini dinlendi.

Kurtulmuş: İsrail'in saldırıları işaret fişeği; komisyon tarihi sorumluluk taşıyor
ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 8. TOPLANTISI
Kurtulmuş: İsrail'in saldırıları işaret fişeği; komisyon tarihi sorumluluk taşıyor
11 Eylül 2025

Kurtulmuş, komisyonun sonunda CHP’li üyelere teşekkür etti, "Bu komisyon kurulduğu günden itibaren içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun CHP‘li arkadaşlar en yüksek desteği verdiler. Bu çok kıymetli ve anlamlı" dedi.

"Çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz"

Toplantının açılışı konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreci başından itibaren ince detaylarıyla planlandıklarını ifade etti. Bugüne kadarki çalışmaları önemli bir mutabakatla ilerlettiklerini kaydeden Kurtulmuş, "En kısa süre içerisinde de çalışmalarımızı tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

'Yasal düzenleme' mesajı

Kurtulmuş, yasal düzenlemeler için ekim ayını işaret ederek şöyle konuştu:

"Ekim ayı içerisinde, sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesini sağladıktan sonra artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na yapacağımız tekliflerin hazırlığını yapacağız. Gerek yasal düzenlemeler olsun gerek oluşturacağımız çalışma raporu olsun bununla ilgili çalışma dönemi içerisine gireceğiz."

TIKLAYINIZ: MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU TAM TUTANAK METNİ - 24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çözüm süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git