Kurtulmuş: Ekim ayında 'yasal düzenleme' dönemine gireceğiz

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun düşünce ve araştırma kuruluşlarını dinleyeceği 12’nci toplantısı başladı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının Türkiye’nin demokrasi ve siyaset tarihi açısından kritik bir eşik oluşturabileceğini kaydetti.

Komisyon bugün toplantının ilk oturumunda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür, Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcilerini dinledi. İkinci oturumunda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcilerini dinlendi.

Kurtulmuş, komisyonun sonunda CHP’li üyelere teşekkür etti, "Bu komisyon kurulduğu günden itibaren içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun CHP‘li arkadaşlar en yüksek desteği verdiler. Bu çok kıymetli ve anlamlı" dedi.

"Çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz"

Toplantının açılışı konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreci başından itibaren ince detaylarıyla planlandıklarını ifade etti. Bugüne kadarki çalışmaları önemli bir mutabakatla ilerlettiklerini kaydeden Kurtulmuş, "En kısa süre içerisinde de çalışmalarımızı tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

'Yasal düzenleme' mesajı

Kurtulmuş, yasal düzenlemeler için ekim ayını işaret ederek şöyle konuştu:

"Ekim ayı içerisinde, sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesini sağladıktan sonra artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na yapacağımız tekliflerin hazırlığını yapacağız. Gerek yasal düzenlemeler olsun gerek oluşturacağımız çalışma raporu olsun bununla ilgili çalışma dönemi içerisine gireceğiz."

TIKLAYINIZ: MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU TAM TUTANAK METNİ - 24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA

(AB)