Kurtulmuş, "Çözüm Komisyonu" için partilere çağrı gönderdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kürt sorununun çözümü kapsamında mecliste kurulması planlanan komisyon öncesi siyasi partilerle son kez bir araya gelecek.

Kurtulmuş siyasi partilere gönderdiği davetiyede, 18 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da grup başkanvekilleriyle kahvaltılı toplantı yapılacağını bildirdi.

Bütün partiler çağrıldı

Kurtulmuş, çağrısını TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle sınırlamadı. Grubu olmayan partilere de davetiye gönderdi.

Her partiden bir temsilcinin katılması istenen toplantıda, komisyonun yapısı ve hangi yolla kurulacağı tartışılacak. Komisyonun kaç kişiden oluşacağı, partilerin temsil ilkesi, komisyonun süresinin yanı sıra TBMM Başkanı'nın teklifiyle mi yasayla mı kurulacağı da ilk kararına bağlanacak.

Görüşmelerden sonra komisyonun kuruluşuna dair ilke ve esaslar yazılı hale getirilecek.

Komisyon süreci

Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum çağrısının ardından oluşturulması gündeme gelen TBMM Komisyonu için partilerin ilk toplantısı TBMM Başkanı çağrısıyla 24 Haziran’da yapılmıştı.

YALNIZCA İYİ PARTİ KOMİSYONA KARŞI "Süreç" için "Komisyon" kurulması konusunda TBMM'deki partiler birleşti

'Süreç' ile ilgili Meclis komisyonu kuruluyor

AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ ve Yeni Yol Partisi’nin Grup Başkanvekillerinin katıldığı ilk toplantıda İYİ Parti dışındaki partiler komisyonun kurulmasına destek verdi. Başkan Kurtulmuş, partilerden yazılı öneri ve taslaklar istedi.

DEM Parti, 1 Temmuz’da kendi komisyon önerisini Kurtulmuş’a sundu. Ardından CHP, Yeni Yol Partisi, MHP ve AKP de kendi taslaklarını iletti. DEM Parti, CHP ve Yeni Yol Partisi komisyonun yasa ile kurulmasını istedi.

CHP’nin yeterli müzakere talebi

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, partilerin komisyon üyelerini bildirmelerine yönelik bir yazı göndermesi beklendiği sırada CHP Grup Yönetimi, bu konuda yeterli müzakere yapılmadığı gerekçesiyle üye belirleme öncesinde bir toplantı daha yapılmasını istedi.

Cuma günkü toplantı sonrasında varılacak mutabakatlar çerçevesinde Kurtulmuş’un komisyonla ilgili son durumu açıklaması bekleniyor.

(AEK)