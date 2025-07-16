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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 22:34
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2025 23:10
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KOMİSYON İÇİN CUMA GÜNÜ TOPLANILIYOR

Kurtulmuş, "Çözüm Komisyonu" için partilere çağrı gönderdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bütün partilerden birer temsilciyle son kez TBMM Çözüm Komisyonu oluşturmaya yönelik toplantıya katılmalarını istedi. Cuma günü son şekli verilecek Komisyonla ilgili açıklamayı Kurtulmuş yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kurtulmuş, "Çözüm Komisyonu" için partilere çağrı gönderdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, makam odasında/Fotoğraf: TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kürt sorununun çözümü kapsamında mecliste kurulması planlanan komisyon öncesi siyasi partilerle son kez bir araya gelecek.

Kurtulmuş siyasi partilere gönderdiği davetiyede, 18 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da grup başkanvekilleriyle kahvaltılı toplantı yapılacağını bildirdi.

Bütün partiler çağrıldı

Kurtulmuş, çağrısını TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle sınırlamadı. Grubu olmayan partilere de davetiye gönderdi.

Her partiden bir temsilcinin katılması istenen toplantıda, komisyonun yapısı ve hangi yolla kurulacağı tartışılacak. Komisyonun kaç kişiden oluşacağı, partilerin temsil ilkesi, komisyonun süresinin yanı sıra TBMM Başkanı'nın teklifiyle mi yasayla mı kurulacağı da ilk kararına bağlanacak.

Görüşmelerden sonra komisyonun kuruluşuna dair ilke ve esaslar yazılı hale getirilecek.

Komisyon süreci 

Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum çağrısının ardından oluşturulması gündeme gelen TBMM Komisyonu için partilerin ilk toplantısı TBMM Başkanı çağrısıyla 24 Haziran’da yapılmıştı.

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AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ ve Yeni Yol Partisi’nin Grup Başkanvekillerinin katıldığı ilk toplantıda İYİ Parti dışındaki partiler komisyonun kurulmasına destek verdi. Başkan Kurtulmuş, partilerden yazılı öneri ve taslaklar istedi.

DEM Parti, 1 Temmuz’da kendi komisyon önerisini Kurtulmuş’a sundu. Ardından CHP, Yeni Yol Partisi, MHP ve AKP de kendi taslaklarını iletti. DEM Parti, CHP ve Yeni Yol Partisi komisyonun yasa ile kurulmasını istedi.

CHP’nin yeterli müzakere talebi 

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, partilerin komisyon üyelerini bildirmelerine yönelik bir yazı göndermesi beklendiği sırada CHP Grup Yönetimi, bu konuda yeterli müzakere yapılmadığı gerekçesiyle üye belirleme öncesinde bir toplantı daha yapılmasını istedi.

Cuma günkü toplantı sonrasında varılacak mutabakatlar çerçevesinde  Kurtulmuş’un komisyonla ilgili son durumu açıklaması bekleniyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
çözüm komisyonu TBMM Numan Kurtulmuş Kürt sorunu
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