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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 16:10
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 16:21
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Kurtulmuş, Baş'a randevu verdi: Can Atalay görüşülecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş yarın saat 13.00’te Meclis’te Can Atalay gündemiyle bir araya gelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kurtulmuş, Baş'a randevu verdi: Can Atalay görüşülecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında verdiği ‘milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir’ kararının ardından görüşme talep eden TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a randevu verdi.

Kurtulmuş ve Baş'ın yarın saat 13.00’te Meclis’te Can Atalay gündemiyle bir araya geleceği öğrenildi.

AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”
AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”
1 Ağustos 2024

AYM, 'yok hükmünde' dedi

Anayasa Mahkemesi, 1 Ağustos gece ayrısı Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit etti.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili kararının hukuki değerden yoksun olduğuna ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağına karar verdi.

Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali ile Yargıtay yazısının TBMM’de okunması işleminin iptali başvurularını birleştirerek karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Can Atalay’ın "milletvekilliğinin yok hükmünde sayılması" talebinin karara bağlanmasına yer olmadığına hükmetti.

Karar, eski AYM Başkanı Zühtü Arslan ve eski üye Muhammed Emin Kuz'un da yer aldığı 4'e karşı 10 üyenin oyuyla oyçokluğuyla alındı.

Erkan Baş: Meclis vakit kaybetmeden olağanüstü toplanmalı
Erkan Baş: Meclis vakit kaybetmeden olağanüstü toplanmalı
2 Ağustos 2024

(RT)

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