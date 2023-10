Kurtulmuş: "AYM kararı ortada, TBMM gereğini yerine getirecektir"

AYM'nin 14 Mayıs seçimlerinde TBMM üyeliğine seçilmesine karşın cezaevinde tutulmaya devam eden Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili kararı uyarınca tahliye beklenirken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuyu netleştiren bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş: "TBMM'nin tavrı açıktır"

Kurtulmuş, “Can Atalay hakkında Yargıtay kararı Meclis'e geldi ancak Genel Kurul’a sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir.” dedi.

"TBMM’nin tavrı[nın] açık [olduğunu] söyleyen Başkan, "Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin oluruyla, ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir." dedi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TBMM üyeliğine seçilen Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmüştü.

AYM, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

AYM’nin Gezi Davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM, gerekçeli kararında Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

5 üyenin karşı oy kullandığı kararda, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM içtihadına aykırı davranmış, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiş, aksine başvurucunun anayasal haklarını -Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak- daraltıcı bir şekilde yorumlamak suretiyle ihlal etmiştir” denildi.

Atalay’ın avukatı Deniz Özen, dosyayı görüşen 13. Ağır Ceza Mahkemesinin “derhal tahliye kararı vermesi” gerektiğini söyledi.

Özen, “ [AYM'nin] karar[ında], ilk derece mahkemesinin ihlal kararının uygulanması hususunda bir takdir yetkisi olmadığını, yapılacak işlemin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, yeniden yargılama, durma ve tahliye kararı verilmesi olduğu[nun] özel olarak vurgulan[dığını], kararın uygulanmaması halinde yeniden bir ihlal yaratılmış olacağı[nı] da peşinen hükme bağla[mış olduğunu]" vurguladı.

Özen, “Hiçbir tereddüt, hiçbir şüphe yok, Can Atalay derhal serbest bırakılmalı. Bırakılmadığı her bir dakika, buna sebep olan kişiler açısından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu oluşturur. Ayrıca Anayasamıza göre AYM kararları her kişi, kurum ve mahkeme açısından bağlayıcıdır." dedi.

(AEK)