ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 17:48
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 18:04
2 dk Okuma

Kurtulmuş'a 'süreç' sorusu: Meclis sorumluluğunu yerine getirecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ve sürece dair soruları yanıtladı. Kurtulmuş, "Meclis Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Gerektiği zaman biz de devreye gireceğiz. Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kurtulmuş'a 'süreç' sorusu: Meclis sorumluluğunu yerine getirecek
*Fotoğraf: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar programında bir araya geldi.

 PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ve sürece ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "gerektiğinde Meclis'in devreye gireceğini" söyledi. 

Tuncer Bakırhan: Tarihi çağrının bir muhatabı da Meclis'tir
Tuncer Bakırhan: Tarihi çağrının bir muhatabı da Meclis'tir
2 Mart 2025

"Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek"

Kurtulmuş, “TBMM Başkanı olarak siz de inisiyatif alıp Meclis’i gerekirse kapalı bir oturuma, gizli bir oturuma davet edecek misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İşin başından itibaren aslında mesele açık, şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. İmralı’ya giden heyet önce başta aynı heyet, sonra genişleyerek gitti. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra önce Meclis Başkanı olarak beni ziyaret ederek başladılar, ne yapacaklarını, ne konuşacaklarını, nasıl bir yol haritası izleyeceklerini anlattılar, biz de onlara bu konuyla ilgili genel çerçevemizi anlattık. Ondan sonra partileri ziyaret ettiler, şimdi bu hafta içerisinde tekrar partileri ziyaret edecekler. Dolayısıyla İmralı’da ne konuşuldu, neler oldu, bu süreci anlatacaklar. Tabi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiğinde devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorunluluğu yerine getirecek.”

Özgür Özel: "Anayasa tartışması Türkiye'nin asıl gündemini örten bir sis bombası"
KÜRT SORUNU İÇİN "VİKİNG CERRAHİSİ"
Özgür Özel: "Anayasa tartışması Türkiye'nin asıl gündemini örten bir sis bombası"
16 Aralık 2024

"İmralı süreci ile Anayasa'nın bağlantısı yok"

İmralı süreci ile yeni anayasa tartışmalarının birbiriyle ilişkisi de sorulan Kurtulmuş, “Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. Daha İmralı sürecinin ilk adımı dahi atılmamışken, ondan bir sene, hatta 1.5 sene evvel anayasa meselesini Meclis’in 28. Dönemi’nin açıldığı ilk günden itibaren gündeme getirmeye başladık, dolayısıyla ikisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım” dedi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş Abdullah Öcalan
ilgili haberler
DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI, ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ
Özel: Kürt sorununu kapsayan demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz
10 Mart 2025
/haber/ozel-kurt-sorununu-kapsayan-demokratiklesme-paketi-uzerinde-calisiyoruz-305298
DBP ve DEM Parti 8 kentte halkla buluştu: Barışı her yerde anlatmalıyız
10 Mart 2025
/haber/dbp-ve-dem-parti-8-kentte-halkla-bulustu-barisi-her-yerde-anlatmaliyiz-305294
Bakırhan'dan Rojava sorusuna yanıt: SDG'nin temsilcileri biz değiliz
10 Mart 2025
/haber/bakirhan-dan-rojava-sorusuna-yanit-sdg-nin-temsilcileri-biz-degiliz-305287
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI, ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ
Özel: Kürt sorununu kapsayan demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz
10 Mart 2025
/haber/ozel-kurt-sorununu-kapsayan-demokratiklesme-paketi-uzerinde-calisiyoruz-305298
DBP ve DEM Parti 8 kentte halkla buluştu: Barışı her yerde anlatmalıyız
10 Mart 2025
/haber/dbp-ve-dem-parti-8-kentte-halkla-bulustu-barisi-her-yerde-anlatmaliyiz-305294
Bakırhan'dan Rojava sorusuna yanıt: SDG'nin temsilcileri biz değiliz
10 Mart 2025
/haber/bakirhan-dan-rojava-sorusuna-yanit-sdg-nin-temsilcileri-biz-degiliz-305287
Sayfa Başına Git