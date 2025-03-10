Kurtulmuş'a 'süreç' sorusu: Meclis sorumluluğunu yerine getirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar programında bir araya geldi.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ve sürece ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "gerektiğinde Meclis'in devreye gireceğini" söyledi.

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"Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek"

Kurtulmuş, “TBMM Başkanı olarak siz de inisiyatif alıp Meclis’i gerekirse kapalı bir oturuma, gizli bir oturuma davet edecek misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İşin başından itibaren aslında mesele açık, şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. İmralı’ya giden heyet önce başta aynı heyet, sonra genişleyerek gitti. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra önce Meclis Başkanı olarak beni ziyaret ederek başladılar, ne yapacaklarını, ne konuşacaklarını, nasıl bir yol haritası izleyeceklerini anlattılar, biz de onlara bu konuyla ilgili genel çerçevemizi anlattık. Ondan sonra partileri ziyaret ettiler, şimdi bu hafta içerisinde tekrar partileri ziyaret edecekler. Dolayısıyla İmralı’da ne konuşuldu, neler oldu, bu süreci anlatacaklar. Tabi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiğinde devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorunluluğu yerine getirecek.”

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"İmralı süreci ile Anayasa'nın bağlantısı yok"

İmralı süreci ile yeni anayasa tartışmalarının birbiriyle ilişkisi de sorulan Kurtulmuş, “Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. Daha İmralı sürecinin ilk adımı dahi atılmamışken, ondan bir sene, hatta 1.5 sene evvel anayasa meselesini Meclis’in 28. Dönemi’nin açıldığı ilk günden itibaren gündeme getirmeye başladık, dolayısıyla ikisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım” dedi.

(RT)