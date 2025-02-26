Kürtlerin önderliğindeki Özerk Yönetim çağrılmadığı "Diyalog Konferansı" kararlarını tanımayacak

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES), Salı günü Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın açıkladığı Sonuç Bildirgesi'nin ve etkinliğin "Suriye halkını temsil etmediğini" ve Konferasın hem formatı hem de içeriğine ilişkin güçlü çekinceleri olduğunu duyurdu.

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"Hem biçim hem içerik olarak Konferansa itiraz ediyoruz"

North Press'in Qamişlo'dan geçtiği habere göre, AANES, yayımladığı resmi açıklamada konferanstan dışlandıklarını ve bu nedenle kararlarının uygulanışını tanımayı veya bunlara katılmayı reddettiklerini vurguladı. Özerk Yönetim açıklamasında, "Suriye'nin bir parçası olarak bu diyalogda temsil edilmedik. Konferansa hem biçim hem de içerik olarak itiraz ediyoruz ve sonuçlarının bir parçası olmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Salı akşamı sona eren Suriye Ulusal Diyalog Konferansı, kalıcı bir anayasa taslağı hazırlamaya yönelik bir anayasa komitesi kurulması gibi önemli kararları içeren bir Sonuç Bildirgesi sunar ve düzenleyiciler konferansı siyasi istikrara yönelik önemli bir adım olarak tanımlarken, AANES süreci temsiliyetten uzak ve dışlayıcı olarak niteledi.

"Derin hayal kırıklığı"

AANES'in açıklamasında, Suriye halkının özellikle önceki rejimin çöküşünden sonra ülkenin geleceğini şekillendirmek için uzun zamandır ulusal bir diyalog aradığı doğrulandı. Ancak, Suriye geçici hükümeti gerçekten kapsayıcı ve katılımcı bir süreç sağlayamadığı için de eleştirildi.

Özerk Yönetim "Suriye'deki geçici yönetimin diyalog ve ortaklığa ilişkin adımlar[ının] derin bir hayal kırıklığı yarattı[ğını]" belirtti.

"Konferans katılımcıları Suriye halkının gerçek temsilcileri değil"

Konferans hazırlık komitesinin Suriye toplumunun çeşitli bileşenlerini yansıtmadığını belirten açıklamasında AANES ayrıca Konferansı düzneleyenleri gerçek bir diyalog yaratamamak veya siyasi ayrılıkları aşamamakla da suçladı.

"Konferansa katılan kişiler Suriye halkının gerçek temsilcileri değil" denilen açıklamada, sürecin kilit siyasal ve sosyal aktörlerinin "dışlanması ve marjinalleştirilmesi" anlamına geldiği belirtildi.

AANES, Konferans'ın Özerk Yönetim ve diğer büyük siyasi grupları bir kenara itmekle Suriye'nin gelecekteki yönetimi açısından geniş ve meşru bir çerçeve oluşturma temel amacına ulaşmaktan uzak kaldığını savundu.

AANES, açıklamasının sonunda, tüm Suriyelileri dışlama veya marjinalleştirme olmaksızın temsil eden gerçekten kapsayıcı bir ulusal diyalog çağrısını yineledi.

Tüm siyasal hizipleri ve etnik toplulukları kapsayacak yeni bir konferans çağrısında bulunan Özerk Yönetim, Suriye'nin gelecekteki yönetimi için demokratik ve katılımcı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ENKS de eleştirdi

Salı sabahı Rojava'da faaliyet gösteren 35 parti yayımladıkları ortak açıklamayla "azınlıkların göstermelik temsili" olarak niteledikleri konferans kararlarını reddettiklerini açıkladılar.

Öncesinde Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) de çağrıların seçmeci bir tarzda ve bireylere yönelik olarak ve "dengeli bir temsili sağlayacak ölçütlerden uzak olarak" yapıldığını söyleyerek Konferansı eleştirmişti.

AANES Erbil Temsilcisi: "Bu yerel bir Konferans çünkü yalnızca Eş-Şara'nın belirlediklerini içeriyor"

Londra'da İngilizce yayımlanan The New Arab çevrimiçi yayınında, Suriye Kürtlerinin geçiş hükümeti tarafından düzenlenen ve davet edilmedikleri iki günlük ulusal diyalog konferansını boykot edeceklerini açıklamıştı.

AANES'in Irak Kürdistanı bölgesindeki temsilcisi Fethullah Hüseyini'yle görüşmeye dayandırdığı haberinde The New Arab Kürt temsilcilerin, konferansın kapsayıcılığı ve meşruiyetine yönelik kaygılarını gerekçe göstererek katılımı reddettiklerini yazdı.

The New Arab'ın haberine göre, Fethullah Hüseyini "Konferansa ne AANES ne de başka bir Kürt heyeti katılacak" dedi. "Bu yerel bir konferans çünkü sadece Suriye'nin Ahmed Eş-Şara hükümetince belirlenen bileşenleri içeriyor."

The New Arab Hüseyini'nin, Kürt katılımının olmamasının konferansın güvenilirliğini zedelediğini ve söylediğini ve konferansın başarısız olacağını öngörerek konferansı Astana, Cenevre ve Soçi'de düzenlenen önceki başarısız barış görüşmeleriyle karşılaştırdığını aktardı.

"Kürtler olmadan başarılı diyalog olmaz"

Hüseyini Suriye'nin geleceğiyle ilgili herhangi bir ulusal diyaloğun başarılı olması için Kürtlerin hem gündemin belirlenmesinde hem de şekillendirilmesinde kopmaz ortaklar olması gerektiğini ve Suriye Kürtleri ile El-Şara hükümeti arasında bir yol haritası üzerinde karşılıklı bir anlaşmanın şart olduğunu vurguladı.

Süren müzakereler

The New Arab, AANES'in, konferansı boykot etmesine karşın, ABD arabuluculuğunda Suriye'nin geçiş hükümetiyle hayati önem taşıyan petrol ve gaz konularında işbirliği yapmayı kabul ettiğini yazdı. Ancak Hüseyini, Kürtlerin elindeki petrol kaynaklarının kontrolünün Şam merkezli hükümete devredilmesi konusunda nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

Suriye'deki Kürt silahlı güçlerinin geleceği

Diyalog çağrısı yapıldığında, Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Demokratik Konseyi'nin (SDK) askeri birliklerini yeni Suriye hükümetinin ordusuya bütünleştirmeyi kabul ettiğine ilişkin haberler gündemdeydi. Ancak Hüseyini, Suriye'nin gelecekteki siyasi yapısının belirsiz kalması nedeniyle bu sürecin yaklaşık iki yıl süreceğini belirtti.

Hüseyini, "Mevcut Suriye hükümeti yalnızca Sünnileri temsil ediyor ve bu Kürtler ve diğer Suriye toplulukları için kabul edilebilir değil" dedi. AANES'in askeri entegrasyona karar vermeden önce çoğulcu ve siyasi olarak ademi merkeziyetçi bir Suriye konusunda uluslararası mutabakata ulaşılmasını bekleyeceğini sözlerine ekledi.

Hüseyini ayrıca terörle mücadelede güvenilir ve etkili bir güç olarak tanınan SDG'nin Suriye'nin gelecekteki ulusal ordusunun çekirdeğini oluşturabileceğini vurguladı.

(AEK)