Üst düzey Kürt siyasetçi ve Irak’ın First Lady’si Shanaz Ibrahim Ahmed, küresel güçleri, yükselen bölgesel çatışmada Kürt nüfusunu vekil güç olarak kullanmaktan kaçınmaya çağırdı.

Ahmed’in dün (5 Mart) sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj, uluslararası alanda dikkat çekti.

Süleymaniye’de önde gelen siyasi bir ailenin üyesi olan Ahmed, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) politbürosunda uzun süre görev yaptı ve hâlâ partiyle yakın bağlarını sürdürüyor.

“Kürtler çoğu zaman fedakârlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor”

Kürt siyasetçinin mesajı şöyle:

“1991’de Kürtler, Saddam Hüseyin rejimine karşı ayaklanmaya çağrıldı; ancak öncelikler değiştiğinde kaderlerine terk edildi. Rejim ayaklanmayı bastırmak için helikopterler ve tanklar kullandığında kimse bizi savunmaya gelmedi. Bu anılar hâlâ canlı ve hafızalarımıza kazınmış durumda. Bugün o dönemi ‘Raparin’ olarak anıyor ve bize öğrettiklerini unutmuyoruz.

“Daha yakın zamanda ise Kuzeydoğu Suriye’de, yani Rojava’da yaşananları gördük. Verilen tüm vaatlerin ardından, Suriye Kürtleri IŞİD’e karşı savaşın en ön saflarında yer aldıktan sonra nasıl muamele gördüklerine tanıklık ettik. Bugün Irak Kürtleri, yaşamda nihayet belli ölçüde istikrar ve onur tadabildi. Bu nedenle Kürtlerin dünyanın süper güçleri tarafından birer piyon gibi görülmesini kabul etmesi son derece zor, hatta imkânsız. Deneyimler ortada. Boş vaatler ortada. Kürtler çoğu zaman yalnızca güçlerine ya da fedakârlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor. Bu nedenle bu çatışmaya taraf olan herkese sesleniyorum: Kürtleri rahat bırakın, biz kimsenin paralı askeri değiliz.”