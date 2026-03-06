Üst düzey Kürt siyasetçi ve Irak’ın First Lady’si Shanaz Ibrahim Ahmed, küresel güçleri, yükselen bölgesel çatışmada Kürt nüfusunu vekil güç olarak kullanmaktan kaçınmaya çağırdı.
Ahmed’in dün (5 Mart) sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj, uluslararası alanda dikkat çekti.
“Kürtler çoğu zaman fedakârlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor”
Kürt siyasetçinin mesajı şöyle:
“1991’de Kürtler, Saddam Hüseyin rejimine karşı ayaklanmaya çağrıldı; ancak öncelikler değiştiğinde kaderlerine terk edildi. Rejim ayaklanmayı bastırmak için helikopterler ve tanklar kullandığında kimse bizi savunmaya gelmedi. Bu anılar hâlâ canlı ve hafızalarımıza kazınmış durumda. Bugün o dönemi ‘Raparin’ olarak anıyor ve bize öğrettiklerini unutmuyoruz.
“Daha yakın zamanda ise Kuzeydoğu Suriye’de, yani Rojava’da yaşananları gördük. Verilen tüm vaatlerin ardından, Suriye Kürtleri IŞİD’e karşı savaşın en ön saflarında yer aldıktan sonra nasıl muamele gördüklerine tanıklık ettik. Bugün Irak Kürtleri, yaşamda nihayet belli ölçüde istikrar ve onur tadabildi. Bu nedenle Kürtlerin dünyanın süper güçleri tarafından birer piyon gibi görülmesini kabul etmesi son derece zor, hatta imkânsız. Deneyimler ortada. Boş vaatler ortada. Kürtler çoğu zaman yalnızca güçlerine ya da fedakârlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor. Bu nedenle bu çatışmaya taraf olan herkese sesleniyorum: Kürtleri rahat bırakın, biz kimsenin paralı askeri değiliz.”
Trump: Kürtler İran’a saldırırsa harika olur
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Reuters’a verdiği demeçte, ABD’nin İran’ın bir sonraki liderini belirleme sürecine dahil olması gerektiğini söyledi ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) İranlı Kürt güçlerinin İran’a geçerek güvenlik güçleriyle çatışması durumunda bunun “harika” olacağını ifade etti.
ABD’nin, bu iddialar gerçekleşirse İranlı Kürt güçlerine hava desteği sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda da Trump, “Bunu size söyleyemem” dedi; ancak Kürtlerin hedefinin “kazanmak” olacağını ekledi ve “Bunu yaparlarsa iyi olur,” diye ekledi.
Yine Reuters’ın aktardığına göre, İranlı Kürt milisleri son günlerde ABD ile İran’daki güvenlik güçlerine saldırıp saldırmama ve nasıl saldıracakları konusunda istişarelerde bulunuyor.
İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
Ancak Shanaz Ibrahim Ahmed’e paralel bir açıklama yapan IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hewramani de IKBY’nin İranlı Kürt güçlerini silahlandırıp, ülkeye gönderme planına dahil olduğuna dair haberlerin “tamamen asılsız” olduğunu ifade etti:
“Kürt muhalefet partilerini silahlandırıp İran topraklarına gönderme planının bir parçası olduğumuz iddiaları tamamen asılsızdır. Bu iddiaları tamamen reddediyor ve bunların kasıtlı ve kötü niyetle yayıldığını teyit ediyoruz.” (TY)