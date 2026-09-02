Kürtlere yönelik nefret söylemlerinde bulunan şahıs gözaltına alındı

Maç çıkışı Trabzon taraftarlarını taşıyan otobüste çekilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerdeki nefret söyleminde bulunan şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan videoda söz konusu şahsın Kürt yurttaşlara yönelik, "Kürtlerin en iyisi ölüp mezara girendir. Toplanıp Kürtçe konuşuyorlar, konuşturmayacaksın. Bunlara acımayacaksın, tekmeyi vuracaksın" şeklindeki ifadeler büyük tepki topladı.

AKP ve HÜDA PAR tepki gösterdi

Görüntülerin yayılmasının ardından Amedsporlu Hukukçular Derneği suç duyurusunda bulunurken, AKP ve HÜDA PAR'dan da tepki açıklamaları geldi.

AKP'li Mehmet Metiner, "'En iyi Kürt ölü Kürt’tür!' diyebilecek kadar nefret kusan bir ırkçı zihin hem akidemiz, hem devletimizin bekası hem de toplumsal barışımız için çok ciddi bir tehdittir. Bu düpedüz bir ağır suçtur" diyerek soruşturma açılması çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç de "Kürt halkına yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan bu densiz ve etrafındaki şakşakçılar hakkında derhal yasal işlem başlatılmalıdır. Bu alçak cezalandırılmadığı her saniye toplumun adalete olan güvenini sarsacaktır" dedi.

Gözaltı kararı

Gelişmelerin ardından AKP'li Mehmet Metiner ikinci bir paylaşım yaparak, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla söz konusu şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

31 Ağustos'ta Diyarbakır'da oynanan müsabakanın ardından Ergani ilçesinde taraftar otobüslerinden vatandaşlara yönelik saldırılar gerçekleştiği ve stadyumunda büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği de basına yansımıştı.

(FY)