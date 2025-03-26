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HABER
Yayın Tarihi: 26 Mart 2025 20:14
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2025 21:37
3 dk Okuma

SURİYE'DE ADEMİ MERKEZİYET TALEBİ

Kürtler Şam'a, Kuzey ve Doğu Suriye'de ademi merkeziyetçi bir yönetim önermekte ortaklaştı

Kuzey ve Doğu Suriye'deki Suriye Demokratik Konseyi (MSD) ile muhafazakar-liberal Kürt güçlerinin Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında varılan anlaşmanın 18 Mart'ta Haseke'de uluslararası koalisyon merkezinde imzalandığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kürtler Şam'a, Kuzey ve Doğu Suriye'de ademi merkeziyetçi bir yönetim önermekte ortaklaştı
Kürtler arası anlaşmaya ilişkin basın açıklaması/X, @metesohtaoglu

Kuzey ve Doğu Suriye’deki Özerk Yönetimin siyasal çatısı Suriye Demokratik Konseyi'nin (SDK) merkezi gücü PYD/SDG ile muhafazakar-liberal Kürt güçlerinin oluşturduğu Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) Suriye'de adem-i merkeziyetçiliğe dayanan federal bir hükümet sistemini ortaklaşa önermekte anlaştıkları bildirildi.   

Geçtiğimiz günlerde SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Şam'daki geçiş yönetimi Başkanı Ahmed eş-Şara arasında Kuzey ve Doğu Suriye'nin Şam'la entegrasyonu ve silahlı güçlerin ulusal ordu altında toplanması konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
10 Mart 2025

Ancak anlaşmadan kısa süre sonra Ahmed eş-Şara imzasıyla yayımlanan Araplar dışında hiçbir milliyete ve İslam dışında hiçbir inanca atıfta bulunmayan "Anayasal Bildirge" Özerk Yönetim tarafından öfkeyle reddedilmişti. 

Kürtlerden Ahmet eş-Şara'nın "Anayasal Bildirge Taslağı"na sert itirazlar
"SURİYE'NİN RUHUNDAN UZAK"
Kürtlerden Ahmet eş-Şara'nın "Anayasal Bildirge Taslağı"na sert itirazlar
14 Mart 2025

Kürt medyasına yansıyan bilgilerin yanı sıra T24'te Namık Durukan imzasıyla yayımlanan haberde de aktarıldığına göre "anlaşma, yaklaşık 5 yıl süren tartışmalı görüşmelerin ardından 18 Mart’ta Suriye’nin kuzeyindeki Haseke kentindeki koalisyon güçleri üssünde, ABD'nin Suriye İşlerinden Sorumlu Temsilcisi Scott Bowles’ın katılımı ile gerçekleşti ve imzalandı. 

Bu konudaki bilgileri Suriye'deki Kürt Ulusal Konseyi başkanlık kurulu üyesi Süleyman Oso, İstanbul'dan bölgeye yayın yapan Suriye muhalefet mecrası Enab Baladi'ye verdiği demeçte doğruladı.

Oso, Enab Baladi'ye, "her biri daha geniş bağlı grupları temsil eden tarafların Suriye'deki Kürt sorununun çözümü için ortak bir vizyona ulaştı[ğını]" belirtti.

Oso, anlaşmanın ABD yetkilileri ve SDG komutanı Mazlum Abdi'nin huzurunda sağlandığını ve Kürt Ulusal Konseyi'nin yakında anlaşmanın tüm ayrıntılarını yayınlayacağını belirtti.

Haberlere göre, ortak karar uyarınca PYD ve ENKS Şam’daki yeni yönetimle müzakereler için ortak bir yol haritası hazırlanması, Kürtler arası dayanışmanın arttırılması ve merkezi yönetimle müzakerelere başlamak için bir ortak heyet oluşturulması için çalışma başlattı.

Anlaşmada ne var? 

Suriye'deki geçiş yönetimiyle müzakereler için Kürtlerin ortak platformunu oluşturacak olan anlaşmada şu başlıklar öne çıktı: 

Şam ile müzakereleri sürdürmek üzere ortak heyet oluşturulması.

Kuzey Doğu Suriye’nin adının “Rojava Özerk Yönetimi” olarak değiştirilmesi. Bölge yönetimini temsil edecek bayrağın, Kürdistan bölgesinde kullanılan ve tüm Kürtlerce kabul gören "ala rengin" olarak bilinen sarı, yeşil ve kırmızı renklerden oluşması. 

Silahlı güçlerin birleştirilmesi: Halen bölgede faaliyet gösteren Yekîneyên Parastina Gel (YPG) ile bölgede varlık göstermeyen ama Irak Kürdistan Özerk Yönetimi bölgesinde konuşlu “Roj Peşmergeleri” olarak bilinen ENKS’ye bağlı silahlı grubun birleşmesi. 

Bölgenin yönetimi bağlamında Şam merkezi yönetimine ademi merkeziyetçi yönetim sisteminin önerilmesi. 

Şam’la görüşmeler ve Kürt Ulusal Kongresi 

Kuzeydoğu Suriye’de anlaşmazlıkların sona ermesi üzerine bölgede geniş katılımlı “Kürt Ulusal Kongresi” düzenlemeya yönelik çalışmaların da başladığı bildirildi. Farklı siyasî tarafların, bağımsız şahsiyetlerin ve aydınların katılması beklenenen Kongrede alınacak kararlar doğrultusunda Şam'a birleşik bir heyetle gidilmesi hedefleniyor. 

(AEK)

Haber Yeri
Haseke
Suriye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ENKS sdg
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