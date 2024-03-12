Kürtler, Burcu Köksal üzerinden "faşist ziyniyet"i (!) cezalandırmaya çağrıldı

İstanbul Beyoğlu'da Cumhuriyet Hak Partisi'ni (CHP) hedef alan ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) yönelik ayrımcı ifadeleriyle tepki çeken Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a atfen Kürtleri CHP’ye oy vermemeye çağıran bildiriler dağıtılmaya başlandı.

Burcu Köksal'ın fotoğrafının altında kötü bir Türkçe'yle "Belediye kapılarını Kürtlere kapatan Burcu Köksal yüzünden hiçbir şerefli Kürt CHP'nin bu faşist ziyniyetine oy vermeyecek!" ibaresiyle yayımlanan bildirilere DEM Parti Meclisi Üyesi Ahmet Saymadi X hesabından tepki gösterdi.

Dem Parti İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmadı, CHP adaylarını destekliyor. AKP’liler CHP’ye oy verilmesin diye broşür basmışlar, sokak sokak dağıtıyorlar. Şerefimizi korumak size kalmadı! pic.twitter.com/rEeSe8gcHO — Ahmet Saymadi (@ahmetsaymadi) March 12, 2024

CHP ve İmamoğlu tepki göstermişti

CHP Genel Merkezi, Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar'daki mitingde DEM Parti'ye yönelik olarak "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerini benimsemediğini yazılı bir açıklamayla ifade etmişti.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır." denilmişti.

CHP'den Burcu Köksal açıklaması: Kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız

CHP İstanbul adayı, görevdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise daha sert ifadelerle Burcu Köksal'ı eleştirerek "Ya başka bir iş ya da başka bir parti bulacak." demişti

İmamoğlu'ndan Köksal'a tepki: Ya başka bir iş ya da başka parti bulacak

(AEK)