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Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 23:39
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2024 00:46
2 dk Okuma

BEYOĞLU'DA FAİLİ MEÇHUL BİLDİRİLER

Kürtler, Burcu Köksal üzerinden "faşist ziyniyet"i (!) cezalandırmaya çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını belirlemede Kürtlerin oyları önem kazandıkça, DEM Parti'nin aday çıkartmadığı ilçelerde CHP adaylarını Kürt seçmene kötüleyen anonim bildiriler dağıtılmaya başlandı. Propaganda malzemesi, DEM Partilileri belediyeden içeri sokmayacağını iddia eden Burcu Köksal'ın ayrımcı ifadeleri.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kürtler, Burcu Köksal üzerinden "faşist ziyniyet"i (!) cezalandırmaya çağrıldı
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İstanbul Beyoğlu'da Cumhuriyet Hak Partisi'ni (CHP) hedef alan ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) yönelik ayrımcı ifadeleriyle tepki çeken Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a atfen Kürtleri CHP’ye oy vermemeye çağıran bildiriler dağıtılmaya başlandı.  

Burcu Köksal'ın fotoğrafının altında kötü bir Türkçe'yle "Belediye kapılarını Kürtlere kapatan Burcu Köksal yüzünden hiçbir şerefli Kürt CHP'nin bu faşist ziyniyetine oy vermeyecek!" ibaresiyle yayımlanan bildirilere DEM  Parti Meclisi Üyesi Ahmet Saymadi X hesabından tepki gösterdi.

CHP ve İmamoğlu tepki göstermişti

CHP Genel Merkezi, Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar'daki mitingde DEM Parti'ye yönelik olarak "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerini benimsemediğini yazılı bir açıklamayla ifade etmişti.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır." denilmişti. 

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CHP İstanbul adayı, görevdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise daha sert ifadelerle Burcu Köksal'ı eleştirerek "Ya başka bir iş ya da başka bir parti bulacak." demişti

İmamoğlu'ndan Köksal'a tepki: Ya başka bir iş ya da başka parti bulacak
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(AEK)

Ekrem İmamoglu burcu köksal kürt düşmanlığı
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