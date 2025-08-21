Kurtderesi’nde kamulaştırma tepkisi: “Tarım alanları, inşaat için feda ediliyor”

6 Şubat 2023 Türkiye-Suriye depremlerinde en ağır yıkımın yaşandığı kentlerden biri Hatay, en çok hasar gören ilçelerden biri ise Samandağ oldu.

Deprem sonrası başlatılan konut projeleri kapsamında Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi’nde “acele kamulaştırma” kararı alındı.

Kurtderesi’nde 15 Ağustos ve 19 Ağustos 2025’te, 5. Etap TOKİ konut projesi kapsamında yurttaşların tapulu arazilerine kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri sokuldu.

Yurttaşlar kepçelerin önüne geçerek TOKİ ekiplerini durdurmaya çalıştı, bu sırada bazı meyve ağaçları kesildi.

Mahallelilerin avukatı Ecevit Alkan, yaklaşık dört ay önce “acele kamulaştırma” kararının iptali için dava açtıklarını, hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını; ancak buna rağmen inşaat çalışmaları için hızla ağaçların kesildiğini söyledi.

Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti

“Yaklaşık bir ay içinde hasat yapılacak tarım alanı”

Alkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kurtderesi, aslında ağırlıklı olarak Arap Alevi yurttaşların yaşadığı; ancak taşınmazların Vakıflı Köyü’ne, yani Ermenilere ait olduğu bir bölge. Burası bir vadi. On binlerce narenciye ağacının bulunduğu, şu anda mandalinaların meyve verdiği ve yaklaşık bir ay içinde hasadın yapılacağı bir tarım alanı.

“Daha önce burayla ilgili herhangi bir ‘acele kamulaştırma’ kararı yoktu. Yurttaşların da süreçten çok sonra haberi oldu. Biz de yaklaşık dört ay önce kararın iptali için dava açtık. Ancak hukuki süreç tamamlanmadan, ağaçlar hızla kesilmeye ve bölgede inşaat faaliyetleri başlatılmaya çalışıldı. Vatandaşlar da buna karşı direniyor. Gerekirse canlarını ortaya koyana kadar seslerini duyurmaya çalışacaklarını söylüyorlar. Aynı durum daha önce Mağaracık’ta da yaşanmıştı.”

*Proje kapsamında kamulaştırılan alanları gösteren uydu görüntüsü. Bölgede bazı evlerin ve tarım arazilerinin yer aldığı görülüyor. (Kaynak: Google Earth)

“Tarım alanları inşaat için feda ediliyor”

Alkan, depremlerin madencilik ve inşaat faaliyetleri için “kullanışlı” hâle getirildiğini belirttiği açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu tür acele kamulaştırma kararlarının gerekçesi genellikle ‘afet oldu, konut ihtiyacı var’ denilerek açıklanıyor. Ancak seçilen alanlar çoğunlukla tarım arazileri ve arkeolojik sit alanları. Sözde şehir yeniden aynı yerde yapılmaya çalışılırken, tarım alanları yok edilip taş ocaklarıyla dolu bir coğrafya yaratılıyor. Ortada hiçbir plan ya da program olmadığı gibi, süreç hem köylülerin yaşam alanlarını hem de tarımsal üretimlerini yok ediyor.

“Yetkililer, konteyner alanlarında kalan kiracılar için konut üretildiğini savunuyor ve tapulu arazilerine iş makineleriyle girilen insanların da bu konutların yapılmasına karşı çıktıkları iddia ediliyor. Bu, saf kötülük. Deprem nedeniyle zaten yeterince mağdur olan yurttaşların hak sahipliği tanınmıyor ve sürekli yeni inşaat projeleri üretiliyor. Tarım alanları, madencilik ve inşaat için feda ediliyor. Zaten geldiğimiz noktada Türkiye’de ekonomi büyük ölçüde hurdacılık, inşaat ve madencilik üzerinden yürütülüyor. Samandağ’da yaşananlar da bunun en somut örneklerinden biri.”

Projeyi alan şirketin sicili 30 Aralık 2024 tarihinde pazarlık usulü ile teklifleri toplanan, “Hatay Samandağ, Vakıfköy ve Şükrü Kanatlı Mahalleleri 5. Etap 1205 Konut ve 1 Adet 15 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesini en düşük teklifle kazanan Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile 3.548.000.000 TL üzerinden sözleşme imzalandı. İhalenin yaklaşık maliyeti 4.063.146.666 TL olarak belirlendi. Kaynak: EKAP 1991 yılında Giresun'da kurulan şirket, özellikle kamu projeleri ile öne çıkıyor. Resmî internet sitesinde yer alan “Kamu Taahhüt Projeleri - Tamamlanan Projeler” bölümünde; sağlık ocağı, okul, kültür merkezi, deprem konutları, üniversite binası ve devlet hastanesinin yanı sıra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı binasının da aynı şirket tarafından üstlenildiği görülüyor. Aynı şirket, depremler sonrası zemininde kayma yaşandığı iddialarıyla gündeme gelen Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nu da inşa etti. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakanlığa rapor sundu ve inceleme başlattı. Şirketin bugüne dek tamamladığı işlerin toplam inşaat alanı 1.866.000 m², güncel proje bedelleri ise 2.3 milyar TL (544 milyon USD).

(TY)