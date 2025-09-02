ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 16:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 17:03
2 dk Okuma

Kurtderesi Mahallesi’nde ağaçlar söküldü, halk nöbete çağırıyor

“Bir yandan hayatımızı tekrar kurmaya çalışırken bir yandan devletin toprağımıza müdahalesiyle boğuşuyoruz. Dayanışmamızı herkese duyurun, bu müdahaleyi herkese duyurun.”

Kesilen narenciye ağaçları, Fotoğraf: Şehri Hatay Gazetesi

6 Şubat Türkiye-Suriye depremleri sonrası başlatılan konut projeleri için alınan “acele kamulaştırma” kararlarının etkileri sürüyor.

Bu sabah, Samandağ’ın Kurtderesi Mahallesi’nde iş makineleri TOMA eşliğinde narenciye bahçelerindeki ağaçları sökmeye başladı.

Erken saatlerde başlayan ağaç kesimlerine tepki gösteren Samandağ halkı, arazilerine yönelik hukuksuz uygulamalara karşı kamuoyunu ve medyayı kendilerine destek olmaya çağırıyor.

Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti
Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti
20 Ağustos 2025

“Dava sonuçlanmadan topraklarımızı elimizden aldılar”

bianet’e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş, şöyle dedi:

“Dava sonuçlanmadan emrivakiyle topraklarımızı elimizden aldılar. Elimizden geldiğince bu duruma karşı mücadele edeceğiz, bu topraklar bizim yaşam alanımız. Yaşam alanlarımızı hiç kimseye vermeyeceğiz. Deprem olduğu zamandan beri devletten destek yerine her zaman bize daha çok zarar veren eylemler gördük. Biz bir yandan hayatımızı tekrar kurmaya çalışırken bir yandan devletin toprağımıza müdahalesiyle boğuşuyoruz. Dayanışmamızı herkese duyurun, bu müdahaleyi herkese duyurun.” 

Başka bir mahalle sakini yaşadıklarını “Ağaçlarımızı katlediyorlar, bizi katlediyorlar. Şafak vaktiyle buraya geldiler, bize bunu yapıyorlar,” sözleriyle anlattı.

Kurtderesi’nde kamulaştırma tepkisi: “Tarım alanları, inşaat için feda ediliyor”
Kurtderesi’nde kamulaştırma tepkisi: “Tarım alanları, inşaat için feda ediliyor”
21 Ağustos 2025

“Herkesi toprak nöbetine bekliyoruz”

Bir diğer mahalle sakini ise “Kurtderesi halkı yalnız, ellerimizle büyüttüğümüz ağaçlar sabahın köründe sökülmeye başlandı,” dedi.

Kurtderesi sakinleri, bugün saat 18.00’da Adem Nural İlkokulu’nda toplanacak.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Samandağ halkı topraklarına sahip çıkıyor. Herkesi toprak nöbetine bekliyoruz,” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Proje kapsamında kamulaştırılan alanları gösteren uydu görüntüsü. Bölgede bazı evlerin ve tarım arazilerinin yer aldığı görülüyor. (Kaynak: Google Earth)

6 Şubat 2023 Türkiye-Suriye depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri Hatay, en çok hasar gören ilçelerden biri ise Samandağ oldu.

Deprem sonrası başlatılan konut projeleri kapsamında Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi’nde 2024 yılında “acele kamulaştırma” kararı alındı.

Samandağ halkı, karar sonrası tapulu tarım arazileri için dava açtı.

Kurtderesi’ne 15 ve 19 Ağustos 2025’te 5. Etap TOKİ konut projesi kapsamında kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri girdi.

Mahallelilerin avukatı Ecevit Alkan, “acele kamulaştırma” kararı ile ilgili hukuki süreç tamamlanmadan yurttaşların arazilerine iş makineleriyle girildiğini belirtti. (ŞM/TY)

Şahin Mansuroğlu
bianet 2025 Eylül stajyeri. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde okuyor. Sinema ve göçmen hakları konularıyla ilgileniyor.

