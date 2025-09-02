Kurtderesi Mahallesi’nde ağaçlar söküldü, halk nöbete çağırıyor

6 Şubat Türkiye-Suriye depremleri sonrası başlatılan konut projeleri için alınan “acele kamulaştırma” kararlarının etkileri sürüyor.

Bu sabah, Samandağ’ın Kurtderesi Mahallesi’nde iş makineleri TOMA eşliğinde narenciye bahçelerindeki ağaçları sökmeye başladı.

Erken saatlerde başlayan ağaç kesimlerine tepki gösteren Samandağ halkı, arazilerine yönelik hukuksuz uygulamalara karşı kamuoyunu ve medyayı kendilerine destek olmaya çağırıyor.

Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti

“Dava sonuçlanmadan topraklarımızı elimizden aldılar”

bianet’e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş, şöyle dedi:

“Dava sonuçlanmadan emrivakiyle topraklarımızı elimizden aldılar. Elimizden geldiğince bu duruma karşı mücadele edeceğiz, bu topraklar bizim yaşam alanımız. Yaşam alanlarımızı hiç kimseye vermeyeceğiz. Deprem olduğu zamandan beri devletten destek yerine her zaman bize daha çok zarar veren eylemler gördük. Biz bir yandan hayatımızı tekrar kurmaya çalışırken bir yandan devletin toprağımıza müdahalesiyle boğuşuyoruz. Dayanışmamızı herkese duyurun, bu müdahaleyi herkese duyurun.”

Başka bir mahalle sakini yaşadıklarını “Ağaçlarımızı katlediyorlar, bizi katlediyorlar. Şafak vaktiyle buraya geldiler, bize bunu yapıyorlar,” sözleriyle anlattı.

Kurtderesi’nde kamulaştırma tepkisi: “Tarım alanları, inşaat için feda ediliyor”

“Herkesi toprak nöbetine bekliyoruz”

Bir diğer mahalle sakini ise “Kurtderesi halkı yalnız, ellerimizle büyüttüğümüz ağaçlar sabahın köründe sökülmeye başlandı,” dedi.

Kurtderesi sakinleri, bugün saat 18.00’da Adem Nural İlkokulu’nda toplanacak.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Samandağ halkı topraklarına sahip çıkıyor. Herkesi toprak nöbetine bekliyoruz,” ifadeleri yer aldı.