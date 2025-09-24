Kurtderesi halkı: Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz

Hatay’ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi’nde, TOKİ konut projesi için ‘acele kamulaştırma’ kararı alınan arazilere polis eşliğinde bir kez daha iş makineleri girdi.

2 Eylül’den bu yana nöbet çadırının bulunduğu alana ‘şafak baskını’ düzenleyen çevik kuvvet polisleri, iş makinelerini durdurmaya çalışanlara müdahale etti; bazı yurttaşlar fenalaştı. Yaralanan bir yurttaş ise hastaneye kaldırıldı.

Polis müdahalesinin ardından kısa bir açıklama yapan yurttaşlar, kamuoyuna destek çağrısında bulunarak “Sermaye defol, bu topraklar bizim” sloganı attı.

Samandağ Kurtderesi halkı tapulu arazilerine, yine şafak operasyonu ile girmeye çalışan iş makinesi ve çevik Kuvvet ekiplerine karşı direndi.



Haklarını korumak isteyen vatandaşlar birlik ve beraberliğe karşı çağrıda bulunurken bazıları bu stresi kaldıramayıp fenalaştı.

“Elimizde kalan tek şeyi de almaya çalışıyorlar”

bianet’e konuşan ve ismini vermek istemeyen Kurtderesi’nden bir yurttaş şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam kendi aramızda önümüzdeki süreci ve benzer bir müdahalenin ne zaman olabileceğini konuşmuştuk. Bugünkü müdahale de bunun üzerine denk geldi. Nöbet çadırımız var, burada insanlar kalıyor. Çoğumuzun zaten evi yıkıldı, elimizde kalan tek şeyi de almaya çalışıyorlar. Ellerinde bir mahkeme kararı yok. Biz ölsek de buradan gitmeyiz, zaten şimdiki halimizle de çok yaşıyor sayılmayız. Sonuna kadar topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz.”

Kurtderesi Mahallesi’nde ağaçlar söküldü, halk nöbete çağırıyor

Hatimoğulları: Bu hukuksuzluktan derhal vazgeçilmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kurtderesi’nde yaşananlara ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

“Depremin ardından yaralarını halen kendi imkanlarıyla sarmaya çalışan Hatay halkına zulmediliyor” diyen Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TOKİ inşaatı için depremden sonra yurttaşın elinde kalan tek şey olan tapulu tarım arazilerini gasp etmek, toprağına sahip çıkan yurttaşları polis şiddetiyle hastanelik etmek hangi vicdana sığar? Bu hukuksuzluktan derhal vazgeçilmelidir.

Samandağ’ın Kurtderesi Mahallesi’nde taşına, toprağına sahip çıkan Hatay halkının yanındayız. Kurdun, kuşun, insanın hakkını kimseye peşkeş çektirmeyiz. Akbelen’den Cudi’ye, Besta’ya, Samandağ’a kadar doğa talanına, ranta karşı halklarımızla beraber direnmeye devam edeceğiz.”

Ne olmuştu? Proje kapsamında kamulaştırılan alanları gösteren uydu görüntüsü. Bölgede bazı evlerin ve tarım arazilerinin yer aldığı görülüyor. (Kaynak: Google Earth) 6 Şubat 2023 Türkiye-Suriye depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri Hatay, en çok hasar gören ilçelerden biri ise Samandağ oldu. Deprem sonrası başlatılan konut projeleri kapsamında Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi’nde 2024 yılında “acele kamulaştırma” kararı alındı. Samandağ halkı, karar sonrası tapulu tarım arazileri için dava açtı. Kurtderesi’ne 15 ve 19 Ağustos 2025’te 5. Etap TOKİ konut projesi kapsamında kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri girdi. Mahallelilerin avukatı Ecevit Alkan, “acele kamulaştırma” kararı ile ilgili hukuki süreç tamamlanmadan yurttaşların arazilerine iş makineleriyle girildiğini belirtti.

