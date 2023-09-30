Kürtçe, Wiktionary’de dünyanın en zengin 8’inci dili oldu

Kürtçe, Wikipedia’nın sözlük bölümü Wiktionary’de dünyanın en zengin 8’inci dili oldu.

Wiktionary İngilizce’nin verilerine göre 168 dil arasında 918 bin 123 kelime haznesi bulunan Kürtçe dünya sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.

Kürtçe'ye her gün yeni sözcükler ekleniyor

Ücretsiz hizmet veren siteye Kürtçe bilen herkes kelime ekleyebiliyor ancak eklenen kelimeler yedi denetçi tarafından incelendikten sonra sitenin resmi sayfasında paylaşılıyor.

İngilizce, Fransızca, Malgaşça, Çince, Rusça, Yunanca ve Almanca’dan sonra en çok kelime girilen diller sıralamasında sekizinci sırada yerini alan Kürtçe’ye her gün yeni sözcükler ekleniyor.

Kürtçe müzik yasağını anlatan “Muzîka li pişt sînoran” kısa filmi yayında

Wiktionary’nin sözcük haznesinde Arapça'da 67 bin 624 kelime, Farsçada 104 bin 581, Türkçede ise 359 bin 195 kelime bulunuyor.

Duvar'ın geçtiği habere göre, Kürtçenin sadece Kurmanci ve Sorani lehçelerindeki sözcüklerin hazneye eklenmesiyle Kürtçe sekizinci sırada yerini alıyor.

Ancak hazne Gorani, Kurmançki (Zazaki) ve Luri lehçeleri içermiyor. Wikipedia'nın İngilizce sayfasına göre Kürtçe genel olarak tüm lehçeleriyle birlikte dünya sıralamasında 1,2 milyon kelime ve ifadeyle Fince ve Korece'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

(EMK)