ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 16:45
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2023 16:51
1 dk Okuma

Kürtçe, Wiktionary’de dünyanın en zengin 8’inci dili oldu

Wiktionary’nin sözcük haznesinde Arapça'da 67 bin 624 kelime, Farsçada 104 bin 581, Türkçede ise 359 bin 195 kelime bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/09/30/kurtce-wiktionaryde-dunyanin-en-zengin-8inci-dili-oldu.jpg

Kürtçe, Wikipedia’nın sözlük bölümü Wiktionary’de  dünyanın en zengin 8’inci dili oldu.

Wiktionary İngilizce’nin verilerine göre 168 dil arasında 918 bin 123 kelime haznesi bulunan Kürtçe dünya sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.  

Kürtçe'ye her gün yeni sözcükler ekleniyor

Ücretsiz hizmet veren siteye Kürtçe bilen herkes kelime ekleyebiliyor ancak eklenen kelimeler yedi denetçi tarafından incelendikten sonra sitenin resmi sayfasında paylaşılıyor.  

İngilizce, Fransızca, Malgaşça, Çince, Rusça, Yunanca ve Almanca’dan sonra en çok kelime girilen diller sıralamasında sekizinci sırada yerini alan Kürtçe’ye her gün yeni sözcükler ekleniyor.

Kürtçe müzik yasağını anlatan “Muzîka li pişt sînoran” kısa filmi yayında
Kürtçe müzik yasağını anlatan “Muzîka li pişt sînoran” kısa filmi yayında
19 Mayıs 2023

Wiktionary’nin sözcük haznesinde Arapça'da 67 bin 624 kelime, Farsçada 104 bin 581, Türkçede ise 359 bin 195 kelime bulunuyor.

Duvar'ın geçtiği habere göre, Kürtçenin sadece Kurmanci ve Sorani lehçelerindeki sözcüklerin hazneye eklenmesiyle Kürtçe sekizinci sırada yerini alıyor.

Ancak hazne Gorani, Kurmançki (Zazaki) ve Luri lehçeleri içermiyor. Wikipedia'nın İngilizce sayfasına göre Kürtçe genel olarak tüm lehçeleriyle birlikte dünya sıralamasında 1,2 milyon kelime ve ifadeyle Fince ve Korece'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

(EMK)

ilgili haberler
ANADİLİNDE EĞİTİM HAKKI
Resmi dilin Kürtçe olduğu KBY'de 3 bin Türkmen çocuk eğitime anadilinde başlıyor
12 Eylül 2023
/haber/resmi-dilin-kurtce-oldugu-kby-de-3-bin-turkmen-cocuk-egitime-anadilinde-basliyor-283852
ilgili haberler
ANADİLİNDE EĞİTİM HAKKI
Resmi dilin Kürtçe olduğu KBY'de 3 bin Türkmen çocuk eğitime anadilinde başlıyor
12 Eylül 2023
/haber/resmi-dilin-kurtce-oldugu-kby-de-3-bin-turkmen-cocuk-egitime-anadilinde-basliyor-283852
Sayfa Başına Git