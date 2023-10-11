“Kürtçe vaaz” yargılamasında mütalaa istendi

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında açılan davanın 3. duruşması İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle DİAYDER üyelerine, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

MA’nın haberine göre bugünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan dernek üyesi 10 kişi ile avukatları katıldı.

Söz alan avukatlar müvekkillerine uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

Duruşmaya geçici görevlendirmeyle katılan iddia makamı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep etti. Savcının talebini kabul eden mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 29 Kasım’a bıraktı. (AS)