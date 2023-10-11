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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 13:22
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 13:23
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“Kürtçe vaaz” yargılamasında mütalaa istendi

DİAYDER üyeleri Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri için “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanıyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/kurtce-vaaz-yargilamasinda-mutalaa-istendi.jpeg
Fotoğraf: MA

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında açılan davanın 3. duruşması İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle DİAYDER üyelerine, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

MA’nın haberine göre bugünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan dernek üyesi 10 kişi ile avukatları katıldı.

Söz alan avukatlar müvekkillerine uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

Duruşmaya geçici görevlendirmeyle katılan iddia makamı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep etti. Savcının talebini kabul eden mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 29 Kasım’a bıraktı. (AS)

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