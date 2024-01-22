Kürtçe - Türkçe şiir ve öykü antolojisi çalışmaları başladı

40 Kitap Yayınevi ve Luvi Yayınları ortaklığıyla göç temalı öykülerden ve tema kısıtlaması olmayan şiirlerden oluşacak antoloji çalışmaları başladı.

Bu kapsamda 10 Şubat’a kadar [email protected] adresine başvuruda bulunulabilir.

Kürtçe ve Türkçe Şiir ve Öykü Antolojisi Çalışmaları için katılım şartları ve detaylar şöyle:

1. Öykünüz, Word.doc formatında Calibri font ile 11 punto ve 1.5 satır aralığı standartında maksimum 4 sayfa şeklinde yazmalısınız.

2. Göndereceğiniz öykünün, GÖÇ temalı olması gerekmektedir.

3. Göndereceğiniz öykünün daha önce bir yerde yayımlandıysa, yayımlandığı yeri ve yayım tarihini belirterek iletmeniz gerekmektedir.

4. Anadilinizde öykü yazabilir ve gönderebilirsiniz.

5. Göndereceğiniz öykünün tamamen size ait olduğunu, elektronik posta ile beyan etmeniz gerekmektedir.

6. Gönderdiğiniz öykünün yayımlanıp, yayımlanmayacağına 40 Kitap Yayınevi Genel Yayın Kurulu ve antoloji editörleri karar verecektir. Yayımlanmaması durumunda, neden yayımlanmadığına dair yazılı bir cevap tarafınıza iletilecektir.

7. 2024 Şubat ayı içerisinde antoloji, basılı ve dijital olarak özel olarak yayımlanacak ve yayınlanacak, 40 Kitap Yayınevi resmi website adresi (www.40kitap.com) ve popüler kitapevlerinde dağıtıma çıkarılacaktır.(AÖ)