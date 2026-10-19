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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 16:15 19 Ekim 2026 16:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 16:24 19 Ekim 2026 16:24
Okuma Okuma:  2 dakika

Kürtçe seçmeli ders kitapları 86 bin öğrenciye ulaştırılmadı

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kürtçe seçmeli ders kitaplarının dağıtımındaki gecikmeyi ve öğretmen açığını Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürtçe seçmeli ders kitapları 86 bin öğrenciye ulaştırılmadı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasının üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen Kürtçe seçmeli ders kitaplarının öğrencilere ulaştırılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Önergede aktarılan basın haberlerine göre, Kürtçenin Kurmancî ve Zazakî lehçelerinde seçmeli ders alan 86 bin 64 öğrenciye kitapları ulaştırılmadı. 16 ildeki 321 okulda öğrenciler fotokopi materyallerle ders işlemek zorunda kalırken, gecikmenin gerekçesi olarak karekod sistemindeki teknik bir sorun gösterildi.

86 bin öğrenciye 153 kadrolu öğretmen

Altın, Kürtçe öğretmeni açığına da dikkat çekti. Önergede yer verilen bilgilere göre, 86 bini aşkın öğrenciye karşılık yalnızca 153 kadrolu Kürtçe öğretmeni görev yapıyor. Norm kadro ihtiyacının ise en az 344 olduğu belirtiliyor.

Kürtçenin bir halkın hafızası, kimliği ve kültürel aktarımının temel araçlarından biri olduğunu vurgulayan Altın, anadilinde eğitim olanaklarının sağlanmamasının yalnızca pedagojik değil, eşit yurttaşlık ve toplumsal barış meselesi olduğunu ifade etti.

Seçmeli derslerin anadilinde eğitim hakkını karşılamadığını savunan Altın, kitap eksikliği ve öğretmen açığının mevcut eğitim olanaklarına erişimi de sınırlandırdığını belirtti.

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Bakanlığa sekiz soru

Altın, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şu soruları yöneltti:

Kürtçe seçmeli derslerini tercih eden öğrenci sayısı kaçtır? İl ve okul bazında dağılımı nedir?

Ders kitapları neden zamanında dağıtılmadı? Karekod sistemindeki teknik sorun neydi ve ne zaman tespit edildi?

16 ildeki 321 okulda kitapların dağıtılmadığı doğru mu? Kaç öğrenci etkilendi?

Kitapların dağıtımı için hangi adımlar atıldı? Dağıtım ne zaman tamamlanacak?

Fotokopi materyallerle eğitim verilmesi, Bakanlığın yükümlülüklerinin ihlali değil mi? Başka derslerde de benzer sorunlar yaşandı mı?

Kadrolu Kürtçe öğretmeni sayısı, norm kadro ve mevcut öğretmen açığı nedir?

Kürtçe öğretmeni atamalarının artırılmasına yönelik bir çalışma var mı?

Anadilinde eğitim hakkının güvence altına alınması ve Kürtçenin eğitim sisteminde eşit biçimde yer alması için bir çalışma yürütülüyor mu?

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
anadilinde eğitim hakkı Beritan Güneş Altın kürtçe eğitim
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