Kürtçe savunma tahammülsüzlüğü HSK’ye şikâyet edildi

Diyarbakır’da bir duruşmada Kürtçe savunma yapmak isteyen tutuklulara izin vermeyen ve tutuklulara ithamlarda bulunup, Kürtçe savunma talebi nedeniyle avukatı suçlayan Diyarbakır İnfaz Hâkimi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet edildi.

Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi (AHM), söz konusu hâkim hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla HSK’ye şikâyette bulunduğunu duyurdu.

X’ten paylaşılan şikâyet dilekçesinde olayın 4 Ekim’de yaşandığı kaydedildi. Dilekçede, yapılan duruşmada bir tercüman avukat olmak üzere iki avukatın bulunduğu kaydedildi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan kişinin kimlik bilgileri sorulması üzerine “Tercüman istiyorum” ifadeleri kullanmasıyla hâkimin, “Bir sakin ol, ideolojik tartışmaya gerek yok. Kimlik bilgilerini istiyoruz” hitabıyla, yargılanan kişinin zorla beyan vermeye zorlandığı belirtildi.

Kişinin, “Tercüman yok ise beyan vermek istemiyorum” demesi üzerine ifade işleminin sonlandırıldığı kaydedilen dilekçede, hâkimin avukata “Siz geldikten sonra bu gerginlik oldu, ben sabahtan itibaren ifadeleri alabiliyordum” şeklinde ithamda bulunduğu ve avukatın konuşmasına izin verilmediği belirtildi.

“Avukatları suçladı”

Hâkimin tercüman olmadığı için Türkçe ifade vermek istemeyen kişilere yönelik “Ellerinde silah olsa bizi öldürecekler, ana dilde savunma istiyorlar” şeklinde ayrımcı söylemlerde bulunduğu dile getirilen dilekçede, SEGBİS’le ifadesi alınan ikinci kişinin de kimlik bilgileri sorusuna ismini söyleyerek, “Tercüman var mı?” sorusuna hâkimin, “Sen öncelikle kimlik bilgilerine cevap ver, gerginliğe gerek yok” diye cevap verdiği söylendi.

Hâkimin yanıtına karşılık, tutuklunun Kürtçe olarak “Ben gergin değilim. Sadece tercüman istiyorum” dediği vurgulanan dilekçede, hâkimin bu cevaba karşılık, şahısların eylem birliği içinde olduğunu iddia ederek, duruşmayı keyfi bir biçimde sonlandırdığı kaydedildi.

Hâkimin avukat beyanlarını da tutanağa geçirmeden duruşmayı sonlandırdığı ve salondan ayrılırken de avukata yönelik “Sizden sonra gerginlik oldu” yönündeki söylemini tekrarladığı kaydedildi.

Şikâyet dilekçesinde, söz konusu hâkim hakkında görevi kötüye kullanmaktan işlem yapılması talep edildi.

(EMK)