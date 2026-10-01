Kürtçe müzik yaptığı için hapsedilen Nûdem Durak için özgürlük çağrısı

*Ailesi ve avukatı, uluslararası dayanışma kampanyalarına teşekkür ederek Durak'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Durak, barışa olan inancını koruyor ve 27 Şubat çağrısını destekliyor.

*Cezaevinde gitarı kırılan Durak'a yenisi verilmedi, ancak Kürtçe şiir ve şarkı yazmaya devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilince İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne başvuruldu.

*Erzincan Kapalı Kadın Cezaevi'nde tutulan Durak, zehirli guatr ve kemik erimesi hastalıklarıyla mücadele ediyor ve sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Avukatı Ali Çimen, yargılamaların temelinde sanat faaliyetlerinin bulunduğunu ve Durak'ın Mem û Zîn Derneği'ndeki çalışmalarının suç sayıldığını belirtti.

Kürtçe müzik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanatçı Nûdem Durak’ın ailesi ve avukatı, Durak’ın sağlık sorunlarına ve cezaevi koşullarına dikkat çekerek serbest bırakılması çağrısı yaptı.

MA’nın haberine göre Şırnak’ta yaşayan Nûdem Durak, Kürtçe müzik yaptığı gerekçesiyle 22 Nisan 2015’te gözaltına alınarak tutuklandı.

Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Durak’a “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verdi. Durak, aynı suçlama kapsamında Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde de yargılandı ve hakkında verilen cezalar toplam 19 yıl 6 aya ulaştı.

Erzincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutulan Durak, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor. Zehirli guatr ve kemik erimesi hastalıkları bulunan Durak’ın hastalıklarının ilerlediği belirtiliyor. Cezaevi koşullarına ve yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen üretmeye devam eden Durak, sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Durak’ın avukatı Ali Çimen ve abisi Ahmet Durak, sanatçının cezaevi sürecini, sağlık durumunu ve Kürtçe müzik çalışmalarını anlattı.

Avukat Ali Çimen, Durak’ın iki ayrı dosyada “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırıldığını belirterek yargılamaların temelinde sanat faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Çimen, “Nûdem, iki defa örgüt üyeliğinden ceza alan ender kişilerden biridir. Nûdem'in yargılaması esasında sanatsal faaliyetlere dayanmaktadır. Sanatını sürdürdüğü Mem û Zîn isimli dernekteki faaliyetleri kriminal edilerek hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle ceza almıştır” dedi.

İkinci yargılamanın da Durak’ın bulunmadığı bir evde yakalanmış gibi gösterilmesi üzerinden yürütüldüğünü aktaran Çimen, “Bir diğer yargılaması da kendisinin yakalanmadığı bir evde sanki orada yakalanmış gibi gösterilerek hakkında yine örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle ceza verilmesidir. Nûdem hakkında tüm yargılama bir hukuk garabeti olarak devam etmiştir” diye konuştu.

Durak’ın Anayasa Mahkemesi’ne yapılan hak ihlali başvurusunun reddedilmesinin ardından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvurduklarını belirten Çimen, sağlık sorunları nedeniyle yapılan infaz erteleme taleplerinin de reddedildiğini söyledi.

“Gitarı kırıldı yenisi verilmedi”

Çimen, Durak’ın cezaevinde sanatını sürdürmesinin de çeşitli engellerle karşılaştığını anlattı.

Durak’ın müzik çalışmalarında kullandığı enstrümanın cezaevinde kırıldığını söyleyen Çimen, yeni gitarının ise cezaevi idaresi tarafından kendisine teslim edilmediğini belirtti.

Çimen, “Bu nedenle sanatsal faaliyetlerini güçlükle yerine getirmektedir. Bu koşullarda bile yine kendisi bir kitap çalışmasında yer aldı ve şiir ve söz yazarlığına devam ediyor” dedi.

“Kürtçe şiir yazmaya devam ediyor”

Durak’ın abisi Ahmet Durak da cezaevinin uzak olması nedeniyle ailesinin düzenli biçimde görüş yapamadığını söyledi.

Son telefon görüşmesini ayın 10’unda yaptığını belirten Durak, “En son yüz yüze görüşme bayramdan sonra yapıldı. Annemler görüşe gittiklerinde Nûdem’in durumunun diğer görüşlere oranla daha iyi görüldüğünü söylediler. Tedavisinin yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak halihazırda hastalığının cezaevi koşullarında çok sıkıntı yarattığını da söyleyebiliriz” diye konuştu.

Nûdem Durak’ın Kürt dili ve sanatına bağlılığını sürdürdüğünü belirten Ahmet Durak, “Nûdem özellikle Kürtçe şiir ve şarkı yazmaya ve müziğini aralıksız icra etmeye devam ediyor” dedi.

Kürtçenin yaşamın her alanında kullanılmasının önemine dikkat çeken Durak, “Onun yaptığı gibi özellikle Kürtçenin hayatın her kademesinde konuşulması gerektiğini, aksi takdirde gittikçe dilimizin yok olmasıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Dayanışma nefes oldu”

Nûdem Durak için yürütülen uluslararası dayanışma kampanyalarının kendilerini ve Durak’ı yalnız hissettirmediğini söyleyen Ahmet Durak, sanatçı ve aktivistlerin desteğinin önemine dikkat çekti.

“Uluslararası ve yerel dayanışma kampanyaları oldu, medyada etkisini gördük ama ne yazık ki devlet yetkililerinden herhangi bir adım göremedik” diyen Durak, şöyle devam etti:

“Dünyaca ünlü sanatçılar ve aktivistlerden gelen destek kampanyaları hem Nûdem’i hem de bizleri, ailesi olarak, çok memnun etti. Bu yolculukta yalnız olmadığını hissettirdiği için hepsine minnettarız. Bu dayanışmadan dolayı Nûdem psikolojik olarak kendini daha iyi hissetti. Yeri geldi tedavisi gecikti, yaptırılmadı ama bu dayanışma bir nebze bile olsa ona bir nefes oldu. Hepsine teker teker şükranlarımızı iletiyoruz.”

“Barışa inanıyor"

Ahmet Durak, Nûdem’in cezaevinden herkese selam gönderdiğini ve barışa olan inancını koruduğunu aktardı.

Nûdem Durak’ın 27 Şubat çağrısını olumlu bulduğunu belirten Ahmet Durak, sanatçının bu coğrafyada “kan ve gözyaşının yerine huzur ve refahın gelmesi gerektiğini” söylediğini aktardı.

Durak, Nûdem’in çağrının gereklerinin yerine getirilmesi ve tarafların üzerlerine düşeni yapması gerektiğini düşündüğünü belirterek, “Bir an önce neticelendirilmesi gerektiğini söyledi. Yasa tasarısının üzerinden 2 aya yakın bir süre geçmesine rağmen somut bir adımın atılmamasının art niyetli çevreleri sevindirdiğini vurguladı” dedi.

Ahmet Durak, ailesi olarak barışı desteklediklerini de söyledi.

(EMK)