Kürtçe müzik dinleyen aileye polis saldırısı: Hamile kadın sezaryenle doğum yaptı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle darp edilip gözaltına alınan 7 kişinin serbest bırakılmaları sırasında yüzlerce kişi İstanbul Adliyesi önünde hukuksuzluğu protesto için biraraya geldi.

7’inci Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlarla dayanışma için gerçekleştirilen basın açıklamasına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, “Bê ziman jiyan nabe” (Dilsiz yaşam olmaz), “insanlık onuru işkenceyi yenecek”, “faşizme karşı omuz omuza” ve “ırkçılığa geçit vermeyeceğiz” sloganlarının atıldığı etkinlikte konuşan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Berivan Bekçi, olayda gözaltıya gerekçe gösterilen "polise mukavemet"in olmadığını vurguladı, Gözaltına alınanların “Ciddi bir polis şiddetine maruz kaldı[klarını]" belirten Bekçi, "kolluk şiddetinin takipçisi olaca[klarını]" söyledi.

Polis şiddeti görüntülendi

ÖHD, olay sırasında çekilen görüntü kaydını ve suç duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden de yayımladı.

Piknikten döndükleri sırada araçlarında Kürtçe müzik açtıkları için, görevli olmayan polis memurları tarafından videolarının çekilmesine itiraz eden aile, polis tarafından işkence edilerek gözaltına alınmıştır.



Bir çocuk ve hamile bir kadın olmak üzere aynı aileden 10 kişinin… pic.twitter.com/UwjQLYfbbg — ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) July 13, 2025

İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu da benzeri olaylara pek çok kez tanıklık ettiklerini belirterek, “İşkence, insanlık suçudur. İnsanlarımıza işkence edenlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız” dedi.

Ne olmuştu?

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi’nin aktardığına göre, dün Bayrampaşa’da piknikten dönen aynı aileden 10 kişi, araçlarında Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle polis tarafından darp edildi.

14 yaşındaki bir çocuk, hamile bir kadın ve annesi serbest bırakılırken gözaltına alınan diğer 7 kişi savcıığa sevk edildi.

Darp edilenlerden 7 aylık hamile Zeynep Yaman karnına aldığı tekme sonrasında sezaryenle doğum yaptı. Yakınları, yoğun bakımdaki anne ve bebeğin de hayati tehlikeyle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Geceyi gözaltında geçiren 7 kişiden Ahmet Kaya, Umut Kaya ve Yakup Kaya, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler ve haftada 2 gün imza ve araç kullanma yasağını kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümit Kaya: "Hiçbir uyarı olmadan silah çekip saldırdılar"

Aracı kullanan Ümit Kaya, aracın ses sisteminin bulunmadığını, müziği radyodan dinlediklerini söyledi.

Kaya, “Dikiz aynasından bir polisin fotoğraf çektiğini gördüm. Neden çektiğini sordum. Bana argolu bir şekilde müziği son ses açamayacağımı söyledi. Kardeşlerim de arabadan inince elini silahına attı. Herhangi bir uyarı da yoktu. Hemen sivil ekipler abimin boğazına yapıştılar. Bizim onlara karşı hakaretimiz falan da olmadı. Hamile ablamı yerden kaldırmaya çalışırken, bana biber gazı sıkmaya başladılar. Birçok işkenceye maruz kaldık. Bunun adı insanlık değil." dedi.

Baba Mehmet Kaya da, "Oğlum polise neden fotoğraflarını çektiğini sordu. Kürtçe müzik çalındığı için rahatsız oldu. Polis de destek istedi. Bir ekip geldi. Ben ısrar ettim. Ailem var dedim. Maalesef beni dinlemediler. Çocuklarımı darp ettiler. Hamile kızım bayılıp yere düşerken karnına tekme attılar." dedi.

(AEK)