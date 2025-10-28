Kürtçe halay videosu paylaşan öğrenci tutuklandı

ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 12:56
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 13:30
4 dk Okuma

Avukat Zeynep Sedef Özdoğan müvekkili A.Y'nin halay videosu paylaşımının "örgüt propagandası yapmak" suçlamasına gerekçe yapılmasını ve sürecin detaylarını anlattı.

İzmir'de bir okulda Kürtçe şarkı eşliğinde halay çeken sınıf arkadaşlarının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan lise son sınıf öğrencisi A.Y "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

A.Y'nin paylaşımının ardından video kısa sürede yayıldı, hem sosyal medya kullanıcıları hem de bazı basın yayın organları tarafından çocuklar hedef gösterildi.

Önce tehdit sonra ev baskını

22 Ekim'de önce A.Y'nin ailesi Hollanda'ya kayıtlı bir telefon numarasından arandı ve "Kızınız gününü görecek teröristler, kızınızın başına neler gelecek. Okula giderse onu öldüreceğiz." sözleriyle tehdit edildi sonrasında aynı gece A.Y ev baskınıyla gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınan A.Y emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcı ise ifadesini almaya gerek görmeden tutuklama talebiyle İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme "kaçmasına yönelik kuvvetli somut şüphe sebepleri bulunduğu" gerekçesiyle A.Y hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklama kararı verdi.

A.Y'nin gözaltına alınmasının ardından videoda yüzleri görünen 5 çocuk da Terörle Mücadele Şube polisleri tarafından okuldan gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldılar.

Çocuk odaklı bir podcast: Zarocast
Çocuk odaklı bir podcast: Zarocast
23 Ekim 2025

"Dava bile açılmamalıydı"

Avukat Zeynep Sedef Özdoğan müvekkilinin maruz bırakıldığı hak ihlallerini bianet'e değerlendirdi.

Söz konusu suçlamaya ilişkin cezanın alt sınırının bir yıl 'basın yoluyla işlenmesi' halinde yarı oranında arttırılarak bir buçuk yıl olduğunu belirten Özdoğan, bu konudaki mevcut yargı kararlarına, atıf yaparak şunları söyledi:

"Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararları çok net. 2013 yılındaki yasa değişikliğiyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7. maddesi 2. fıkrasının kapsamı daraltıldı. Burada artık ancak "cebir, şiddet, tehdit" yöntemlerinin övülmesi ve teşvikinin propaganda sayıldığını belirtiyor. Bu kararlar çerçevesinde davanın dahi açılmaması gerekiyordu, soruşturma olmamalıydı evet tutuklama hiç olmamalıydı. Bu şartlarda kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmeliydi. Perşembe günü sabah savcıya takipsizlik verilmesi gerektiğine ilişkin dilekçemizi sunacağız." 

"Apar topar cezaevine tıkarsan çocuğun güven bağı zedelenir"

Özdoğan, ailenin bu süreçte kimliği belirsiz kişiler tarafından telefon ile tehdit edilmesine ilişkin de hukuki adımlar atacaklarını açıkladı.

A.Y'nin gelen tepkiler üzerine videoyu sosyal medya hesabından silerek "özür" mahiyetinde bir paylaşım da yaptığına dikkat çeken Özdoğan, olayın içinde olan hiçbir çocuğun herhangi bi suçlama konusu ile karşı karşıya gelmemesi gerektiğini savundu. Bu durumun çocukların adalet mekanizması ile olan ilişkisine etkisini de şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu çocuk üniversite sınavına hazırlanan okul birincisi bir çocuk ve şu an eğitim hakkı elinden alındı. Gece yarısı apart topar evinden alıp cezaevine tıkarsan çocuğun devletle olan güven bağı zedelenir. Bir ülke için gerçek risk çocukların, gençlerin oradan soğutulmasıdır. Çocukların yeri cezaevi değil okul ve ailelerin yanıdır."

DEM Parti konuyu meclise taşıdı

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Hun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yaşanan olayın Türkiye’de ifade özgürlüğü, kültürel haklar ve eğitim hakkı açısından “derin bir utanç tablosu” yarattığını belirtti.

Hun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- İzmir Menemen’deki Haldun Koşay Anadolu Lisesi’nde Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken 6 öğrencinin gözaltına alınmasına ilişkin iddialar doğru mudur?

- Gözaltına alınan öğrencilerin yaşları ve isimleri nedir? Bu öğrencilerin velilerine neden bilgi verilmemiştir?

- Hangi hukuki gerekçeyle, ders esnasında sınıflarına girilerek öğrenciler gözaltına alınmıştır? Bu gözaltı kararını kim vermiştir?

- Bir öğrencinin tutuklanma gerekçesi nedir? Tutuklama kararı hangi delile dayanmaktadır?

- Öğrencilerin “propaganda yaptığı” iddiası hangi yasa maddesine dayandırılmıştır? Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmek hangi koşullarda suç teşkil etmektedir?

- Gözaltı ve tutuklama işlemleri sırasında Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgilendirilmiş midir?

- Bu olay üzerine öğrenciler ve okul yönetimi hakkında başlatıldığı belirtilen idari soruşturmanın içeriği nedir?

- Eğitim kurumlarında güvenlik güçlerinin bu tür müdahalelerde bulunmasına ilişkin bakanlığınızın bir talimatı veya izni var mıdır?

- Kültürel kimliğini ifade eden öğrencilerin cezalandırılması, eğitimde eşitlik ve çocuk hakları ilkeleriyle nasıl bağdaştırılmaktadır?

- Bakanlığınız, bu öğrencilerin yaşadığı travmanın giderilmesi ve hak ihlallerinin telafisi için herhangi bir adım atmayı planlamakta mıdır?

Lise Komiteleri de sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin bir paylaşım yaptı.

*2007 doğumlu A.Y 18 yaşını dolduralı henüz bir ay oldu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan diğer beş öğrencisi ise 17 yaşında. Çocuk odaklı ve hak odaklı habercilik ilkesiyle bianet haberde adı geçen öğrencilerin kimlik bilgilerini kapalı kullanmayı tercih etti. 

(NÖ)

çocuk adalet sistemi izmir ifade özgürlüğü Kürtçe Terörle Mücadele Kanunu
