Kürtçe halay videosu gerekçesiyle tutuklanan öğrenci tahliye edildi

İzmir'de bir okulda Kürtçe şarkı eşliğinde halay çeken sınıf arkadaşlarının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanan lise son sınıf öğrencisi A.Y tahliye edildi.

Kürtçe halay videosu paylaşan öğrenci tutuklandı

A.Y'nin paylaşımının ardından video kısa sürede yayılmış, hem sosyal medya kullanıcıları hem de bazı basın yayın organları tarafından çocuklar hedef gösterilmişti. Mahkeme "kaçmasına yönelik kuvvetli somut şüphe sebepleri bulunduğu" gerekçesiyle A.Y hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklama kararı vermişti.

Avukat Zeynep Sedef Özdoğan müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi, A.Y hakkında tahliye kararı verdi.

"Okullar çocukların cezaevine dönüşmemelidir"

