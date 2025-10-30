ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2025 15:19
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2025 15:49
1 dk Okuma

Kürtçe halay videosu gerekçesiyle tutuklanan öğrenci tahliye edildi

Avukat Zeynep Sedef Özdoğan müvekkili A.Y'nin tutukluluğuna itiraz etti, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kürtçe halay videosu gerekçesiyle tutuklanan öğrenci tahliye edildi

İzmir'de bir okulda Kürtçe şarkı eşliğinde halay çeken sınıf arkadaşlarının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanan lise son sınıf öğrencisi A.Y tahliye edildi.

Kürtçe halay videosu paylaşan öğrenci tutuklandı
28 Ekim 2025
Kürtçe halay videosu paylaşan öğrenci tutuklandı
28 Ekim 2025

A.Y'nin paylaşımının ardından video kısa sürede yayılmış, hem sosyal medya kullanıcıları hem de bazı basın yayın organları tarafından çocuklar hedef gösterilmişti. Mahkeme "kaçmasına yönelik kuvvetli somut şüphe sebepleri bulunduğu" gerekçesiyle A.Y hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklama kararı vermişti.

Avukat Zeynep Sedef Özdoğan müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi, A.Y hakkında tahliye kararı verdi.

"Okullar çocukların cezaevine dönüşmemelidir"
Bugün 14:19
"Okullar çocukların cezaevine dönüşmemelidir"
Bugün 14:19

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk hakları izmir menemen Kürtçe halay
