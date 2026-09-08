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YT: Yayın Tarihi: 08.09.2026 13:58 8 Eylül 2026 13:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.09.2026 15:07 8 Eylül 2026 15:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Kürtçe eğitim talebiyle ders boykotu: Abdi ve Ahmed düzenlemeyi yetersiz buluyor

Kürtçenin haftada birkaç saatlik ders olarak müfredata girmesi, Kuzey ve Doğu Suriye’deki eğitim tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Öğrenciler bazı kentlerde dersleri boykot ederken, İlham Ahmed ve Mazlum Abdi mevcut uygulamanın bölgedeki önceki eğitim modelinin gerisinde olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürtçe eğitim talebiyle ders boykotu: Abdi ve Ahmed düzenlemeyi yetersiz buluyor
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Suriye’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Kürtçenin okullardaki yeri üzerine tartışmalarla başladı.

Suriye Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi Kürtçeye haftada üç ders saati ayırıyor. Bazı derslerin ise Kürtçe ya da Arapça okutulabilmesine olanak tanınıyor. Ancak Kuzey ve Doğu Suriye’de itirazlar, Kürtçeye ayrılan ders saatinden çok dilin eğitim sistemindeki statüsüne odaklanıyor.

Bölgede yıllardır Kürtçe eğitim alan öğrenciler açısından tartışmanın temel sorusu şu: Kürtçe bir ders olarak mı okutulacak, yoksa eğitim dili olarak kullanılmaya devam mı edecek?

Hasekê ve Kobanê’de öğrenciler Kürtçe eğitim talebiyle sınıflara girmedi
Hasekê ve Kobanê’de öğrenciler Kürtçe eğitim talebiyle sınıflara girmedi
6 Eylül 2026

Öğrenciler sınıflara girmedi

Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, yeni eğitim yılının başlamasıyla Hasekê’de yüzlerce öğrenci Kürtçe eğitim talebiyle sınıflara girmedi. Kobanê, Qamişlo ve çevresindeki bazı okullarda da benzer eylemler yapıldı.

Öğrenciler, Arapça öğrenmeye karşı olmadıklarını ancak eğitimlerinin temel dilinin Kürtçe olmasını istediklerini söylüyor.

Eğitim yılı öncesinde de öğrenciler, öğretmenler ve aileler Kürtçenin haftada üç saatle sınırlandırılmasına karşı çeşitli kentlerde eylemler düzenlemişti. Mevcut bilgiler, bütün bölgeyi kapsayan bir okula gitmeme durumundan çok, bazı kent ve okullarda sürdürülen ders boykotlarına işaret ediyor.

Kürtçenin haftada üç saatle sınırlandırılmasına karşı Rojava’nın 7 kentinde eylem
Kürtçenin haftada üç saatle sınırlandırılmasına karşı Rojava’nın 7 kentinde eylem
31 Ağustos 2026

Abdi: Bugünkü haklar geri bir adım

Suriye Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanan Kürt siyasetçi ve askerî lider Mazlum Abdi, İlke TV’den Banu Güven’e verdiği söyleşide Kürtçe eğitim konusuna geniş yer ayırdı.

Bölgede yaklaşık 14 yıldır ilkokuldan üniversiteye kadar Kürtçe eğitim veren kurumların bulunduğunu hatırlatan Abdi, yeni düzenlemeyi mevcut sistemle karşılaştırdığında yetersiz bulduğunu söyledi.

Kürtçenin ilk kez Suriye devletinin eğitim sistemine girmesini önemli bir adım olarak değerlendiren Abdi, buna karşın devletin bugün tanıdığı hakların bölgedeki mevcut uygulama açısından “geri bir adım” olduğunu ifade etti.

Abdi, Kürtçenin yalnızca müfredatta yer alan bir ders değil, eğitim dili olarak kullanılmasının sürmesi gerektiğini savundu.

Ahmed: Bizler de memnun değiliz

Aynı söyleşi dizisi kapsamında Banu Güven’e konuşan İlham Ahmed de Şam’la yürütülen görüşmelerde Kürtçe eğitimin temel başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Ahmed, taleplerinin Kürtçenin okullarda resmî eğitim dili olarak kullanılması yönünde olduğunu, ortaya çıkan düzenlemenin ise bu talebi karşılamadığını belirtti.

“Bugün ortaya çıkan sonuçtan halkımız memnun değil. Bizler de memnun değiliz” diyen Ahmed, yıllardır Kürtçe eğitim alan öğrencilerin bir anda ağırlıklı olarak Arapça bir sisteme geçmesinin sorun yaratabileceğine dikkat çekti.

Ahmed ayrıca, Kuzey ve Doğu Suriye’deki üniversitelerin yeni sistem içindeki statüsünün henüz netleşmediğini ve bu konuda Şam’la görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe Kuzey ve Doğu Suriye anadilde eğitim Rojava
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