HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 00:55
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 13:34
2 dk Okuma

ANADİLİNİN YAŞAMASI İÇİN VERİLEN BİR ÖMÜR

Kürtçe editörümüz Aren Yıldırım'ın amcası, Mamoste Hasan Yıldırım aramızdan ayrıldı

İngilizce öğretmeni (Mamoste) Hasan Yıldırım, 12 Eylül askeri diktatörlüğü sırasında sendikal ve siyasal çalışmaları nedeniyle hapsedilmiş, işkencelere uğramıştı. 1990'da yeniden mesleğine döndü, yaşamını Kürt dilinin geliştirilmesi ve eğitim emekçilerinin mücadelesine adadı.

BİA Haber Merkezi

Kürtçe editörümüz Aren Yıldırım'ın amcası, Mamoste Hasan Yıldırım aramızdan ayrıldı
Hasan Yıldırım/Fotoğraf: Yıldırım ailesi

bianet Kürtçe editörü Aren Yıldırım'ın amcası, Mamoste (öğretmen) Hasan Yıldırım Çewlîk'in (Bingöl) Dara Hênê (Genç) ilçesinde, araç kullanırken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yıldırım, aile üyelerinin de olduğu araçta direksiyon başındayken krizin geldiğini farkedip aracı park etmesinin hemen ardından can verdi.

Hasan Yıldırım’ın cenazesi doğduğu Kanîreş’in (Karlıova) Qerxebazarê (Kargapazar) köyünde defnedildi ve taziye kuruldu.

Arkadaşımız Aren Yıldırım'a ve Yıldırım ailesine baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Aren ve diğer geride kalanlara uzun ömürler diliyoruz.

Hasan Yıldırım kimdi?

1960 doğumlu Hasan Yıldırım, Çewlîk'in (Bingöl) Kanîreş (Karlıova) ilçesine bağlı Qerxebazarê köyünde dünyaya geldi.

Dicle Üniversitesi İngilizce Bölümü'nde eğitim gördü. 12 Eylül askeri diktatörlüğü döneminde tutuklandı, ağır işkencelere uğradı ve öğretmenlikten çıkarıldı; 1990'daki affın ardından öğretmenliğe döndü ve sırasıyla Ağrı, Adana ve Diyarbakır'da öğretmenlik görevini sürdürdü.

2003'te Kürtçe dil kursları ve çalışmaları nedeniyle Diyarbakır’dan Trabzon’a sürüldü. Öğretmenliği döneminde Eğitim-Sen’de yöneticilik görevleri üstendi. Sendika'nın Kürt diline yönelik çalışmalarında yer aldı ve öncülük yaptı.

Hasan Yıldırım, 1994'te cezaevine girerek, bir dönem İmralı'da Abdullah Öcalan'la birlikte hapis yatan ağabeyi Mehmet Sait Yıldırım'ın, ardından küçük kardeşi Selim Yıldırım'ın tutuklanmaları ve müebbet hapse mahkum edilmeleri sonrasında yaşamının büyük bir bölümünü cezaevi kapılarında geçirdi. Uzun yıllar Kürtçe'nin varlığını sürdürmesi için anadili kuruluşu KURDÎ-DER'de ve Eğitim-Sen'de faaliyet gösterdi. Oğlu ve yeğeni de özgürlük mücadelesinde yer aldı. Yeğeni Mazlum Hayri (Mahir Piling), 2014'te Kuzeydoğu Suriye'de, Serêkaniyê'de hayatını kaybetti.

(AY/AEK)

Haber Yeri
Çewlik
Kürtçe Kürt dili çalışmaları eğitim emekçileri Eğitim-Sen
