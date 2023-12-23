Kürtçe çocuk kitapları büyük ilgi görüyor

Kürtçe çocuk kitapları Diyarbakır Kitap Fuarı’nda büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 40 Kürt yayınevinin katıldığı kitap fuarının hafta içi ziyaretçilerinin büyük kısmını çocuklar oluşturuyor.

bianet’e bilgi veren fuar organizatörleri, bu fuarın 5. gün itibariyle geçmişte yapılan 9 fuarı ziyaretçi sayısı yönüyle geride bıraktığını söyledi.

Dünya klasikleri Aram Yayınları’nda

18’i dünya çocuk edebiyatının klasiklerinden çeviri olan toplam 19 çocuk kitabı yayınlayan Aram Yayınları, her yaş grubu için pedagojik ölçüleri dikkate alarak Kürtçe çocuk kitaplarını arttırmayı planlıyor. Aram Yayınları’ndan çıkan bazı dünya klasikleri şunlar: Don Kîşot, Sêwî (Yetim), Sê Çekdar (Üç Silahşörler), Mîrko (Prens), Încî, Robîn Hood, Pollyanna, Pînokyo, Kemanjenê Biçûk (Küçük Kemancı)…

Morî Yayınları sadece çocuk kitapları yayınlıyor

2016 yılında yayına başlayan Morî Yayınları ise sadece Kürtçe çocuk kitapları yayınlıyor. Kitaplarıyla ilgili bianet’e bilgi veren yayınevi editörü Mem Bawer, yabancı dillerde yayınlanmış eserleri orijinal dillerinden çevirdiklerini ifade ederek İran, Irak, Türkiye ve dünyanın başka ülkelerinde yaşayan onlarca yazarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bawer, yayınevinin 7. yılına özel bir ilk olarak, çocuklar için Kurmancî-Dimilkî (Zazakî) bir Kürtçe sözlük hazırladıklarını aktardı. Bawer, son olarak “Don Qujijoteyê Lamanchayî Kî Ye?” adıyla, İspanyolcadan çeviri yayınladıklarını sözlerine ekledi.

Oğluna anlattığı hayali hikayeler kitap oldu

Yazar Omer Dilsoz ise oğluna anlattığı hayali hikayeleri, oğlunun önerisiyle “Serpêhatiyên Mîro û Simorî (Mîro’nun Başından Geçenler ve Sincap)” ismiyle kitaplaştırdı. Peywend Yayınları'ndan çıkan kitabın hikayesini bianet’e anlatan Dilsoz, “Mîro’ya anlattığım hayali hikayeler vardı, tekrar tekrar anlatıyordum. Bir akşam ‘Baba niye bunları kitap yapmıyoruz’ deyince çalışmalara başladık ve kitap ortaya çıktı” dedi.

Zarok MA ve Zarok TV ilgi odağı

Hafta sonu boyunca devam edecek olan Diyarbakır Kitap Fuarı’nda Zarok MA müzik grubu, Weşanên MA Mûsîcê ve Zarok TV’nin ortak standı da çocukların ilgi odağında. Çocuklar standın etrafında oyunlar oynuyor, palyaçolarla sohbet ediyor, Şêrko Kanîwar ile şarkılar söylüyor. (BA)