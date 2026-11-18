Belkî Yayınları'nın kurucusu Kürt şair ve yazar Rênas Jiyan, yayınevine polis baskını düzenlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Jiyan'ın paylaşımına göre polisler sabah saat 08.00 sıralarında yayınevine girdi, arama ve inceleme yaptı, ardından ayrıldı.

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Jiyan, yaşananları Kürtçe bir paylaşımla anlattı. Süreci "boş" olarak nitelendirdi ve "Bu nasıl bir süreç, nasıl bir mutabakat?" diye sordu. Jiyan, "Zorbalık ve baskı çözüm değildir. Hak, adalet ve özgürlük çözümdür" dedi.

Vêsê, saet di 8an de polîsan bi ser weşanxaneya me Belkî de girt. Lêgerîn û lêpirsîn kirin û çûn. Ev çawa pêvajo ye, çawa lihevhatin e?! Pêvajo vala ye. Zextkarî û zordarî ne çareserî ye, mafnasî û dad û azadî çareserî ye. Em ê ti carî dev ji ziman û welatê xwe bernedin. — Rênas Jiyan (@renasjiyanrenas) November 18, 2026

(FY)