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YT: Yayın Tarihi: 29.09.2026 15:26 29 Eylül 2026 15:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.09.2026 16:07 29 Eylül 2026 16:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Kurtaran Ev’den 4 Ekim buluşması

Kurtaran Ev Derneği, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Hadımköy Yaşam Alanı’nda bir buluşma düzenleyecek. Etkinlikte barınaktan kurtarma, hayvanların yaşam hakkı ve çocukların hayvanlarla şefkatli ilişki kurması öne çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kurtaran Ev’den 4 Ekim buluşması
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Kurtaran Ev Derneği, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvanların yaşam hakkına dikkat çekmek ve "sahiplendirmeyi desteklemek" amacıyla gönüllüleri, aileleri ve çeşitli kurumları Hadımköy Yaşam Alanı’nda bir araya getirecek.

2019’dan bu yana terk edilmiş, şiddete maruz bırakılmış, yaralanmış ya da sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanların kurtarılması, tedavisi, rehabilitasyonu için çalışan dernek, İstanbul’daki dört yaşam alanında yaklaşık 1.100 köpek ve 600 kedinin bakımını üstleniyor.

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Atölyeler ve kurtarma çalışmaları

Buluşmada çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyeler, çeşitli etkinlikler ve stantlar yer alacak. Dernek, özellikle çocukların hayvanları yalnızca uzaktan izlenen canlılar olarak değil, yaşam hakkına sahip bireyler olarak tanımasına alan açmayı amaçladığını belirtti.

Kurtaran Ev, bakımını üstlendiği hayvanların tedavi, rehabilitasyon, beslenme ve günlük bakım süreçlerinin ardından kalıcı ailelere kavuşması için kurtarma çalışmaları yürütüyor. Dernek ayrıca satın alma yerine barınaktan kurtarmanın yaygınlaşması ve terk edilmenin önlenmesi için çalışma yaptığını aktardı.

Etkinlikte Mavi, Anadolu Sigorta, ON Dijital Bankacılık, Heltia, Nestlé Purina, Royal Canin, MINI Türkiye, Kahve Dünyası, Hepsiburada ve A101 Pati’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda marka ve kurum yer alacak.

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“Sorumluluk yılın 365 günü devam ediyor”

Kurtaran Ev Derneği, 4 Ekim’in hayvanların yaşam hakkını gündeme getirmek açısından önemli olduğunu ancak sorumluluğun yalnızca bir günle sınırlı olmadığını vurguladı.

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“4 Ekim, hayvanların yaşam hakkını konuşmak için önemli bir gün. Ancak bizim için bu sorumluluk yılın 365 günü devam ediyor. İstanbul’daki dört yaşam alanımızdaki hayvanların her birinin farklı bir hikayesi var; ancak hepsinin ortak ihtiyacı güvenli bir yaşam, şefkat ve sorumluluk.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
sokakta yaşayan köpekler
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